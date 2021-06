HMD Global werkt samen met Nokia en CGI op zakelijke IoT-markt

HMD Global brengt al enige jaren de Nokia-telefoons op de markt. Het sterk op Europa gerichte bedrijf wil echter verder kijken dan alleen de consumentenmarkt. Het heeft ook een steeds duidelijker wordende strategie voor de zakelijke markt. Vandaag wordt deze weer iets duidelijker, met twee nieuwe aankondigingen.

De nadruk van de communicatie vanuit HMD Global rondom de zakelijke markt ligt op IoT, waartoe de Nokia-telefoons van het bedrijf uiteraard ook behoren. Daarnaast is HMD Global ook actief in de M2M-markt en is het toegetreden tot de ioXt Alliance. Dat laatste is een nieuw certificeringsprogramma voor IoT-beveiliging. We bespraken deze en andere zaken eerder dit jaar al eens met Stefan de Clerck, de General Manager van HMD Global voor Benelux en Frankrijk.

Er is wereldwijd een sterk toenemende vraag naar (5G-)apparatuur en de bijbehorende connectiviteitsoplossingen, zo leren we van HMD Global tijdens een pre-briefing. Dit wil HMD Global optimaal aan kunnen bieden. Alleen is dit niet mogelijk, maar met de juiste partnerships wel. Vandaag laat het bedrijf weten dat het twee van die partnerships heeft afgesloten en start. De ene met Nokia, de andere met CGI.

Nokia WING

Het partnership met Nokia is om meerdere redenen niet heel verrassend. Nokia is namelijk een investeerder in HMD Global van het eerste uur. De banden tussen beide bedrijven zijn nog altijd hecht. Daarnaast heeft Nokia een wereldwijd functionerende managed service voor IoT in het portfolio. Deze dienst heet WING, wat staat voor Worldwide IoT Network Grid. Operators en MVNO’s (Mobile Virtual Network Operators) kunnen hiermee hun klanten wereldwijd bedienen. Je kunt WING het beste zien als de backbone voor je IoT-omgeving.

In de praktijk betekent de samenwerking met Nokia dat de zakelijke oplossingen van HMD Global vanaf nu ondersteund worden door Nokia WING. Een van die oplossingen is HMD Connect Pro. Hiermee kunnen bedrijven volgens HMD Global ‘tot tienduizenden’ aangesloten apparaten beheren via een enkel beheerportal. Het beheer van wereldwijd verspreide IoT assets moet hiermee een stuk soepeler gaan.

Services vanuit CGI

Het tweede partnership dat HMD Global vandaag aankondigt, is dat met CGI. Deze system integrator en consultant gaat het enterprise-aanbod van HMD Global aanbieden aan klanten. Hieronder valt het al eerder genoemde HMD Connect Pro, maar ook HMD Enable Pro. Dat laatste is het EMM (Enterprise Mobility Management)-aanbod van HMD. Hiermee kun je centraal zaken zoals onboarding van nieuwe apparaten en ook het algemene smartphonebeheer doen. Uiteraard gaat CGI ook de Nokia-devices zelf voeren in hun portfolio.

Het enterprise-aanbod van HMD Global wordt onderdeel van het gehele aanbod van services van CGI. Dat wil zeggen dat er ook een koppeling komt tussen de producten en diensten van HMD Global en die van CGI zelf. Dit moet ook zaken zoals security (een belangrijk speerpunt van HMD Global) nog verder verbeteren. Het idee is verder ook dat de integratie van de producten en diensten van beide partijen ook zorgt voor een hogere efficiëntie van de uiteindelijke IT-omgeving van klanten.

De partnerships met zowel Nokia als CGI tonen dat het HMD Global menens is als het gaat om de zakelijke markt. Of het voldoende is om een vuist te kunnen maken tegen de grote jongens in de markt, is uiteraard nog even afwachten. Stappen zoals deze, waarmee het voor klanten steeds meer een one-stop-shop-ervaring wordt, zijn echter wel cruciaal.