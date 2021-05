Review: Nokia X20 zet vol in op ondersteuning

HMD Global brengt inmiddels al een aantal jaar smartphones uit onder het Nokia merk. Met de Nokia X20 slaat het bedrijf van Finse bodem een nieuwe weg in, en zet het vol in op ondersteuning, duurzaamheid en levensduur. In deze review bekijken we hoe dat uitpakt.

De strategie van de nieuwe X-serie draait om de ‘3-3-3 belofte’: 3 jaar Android upgrades, 3 jaar beveiligingsupdates en 3 jaar garantie. Daarmee grijpt HMD Global terug naar de roots van Nokia, dat bij uitstek bekend staat om zijn betrouwbare producten. Tel daarbij op dat Nokia de enige serieuze Europese smartphonefabrikant is én dat het merk tegenwoordig extra op duurzaamheid focust, en je krijgt een product dat weleens erg interessant kan zijn voor de zakelijke markt. Vooral in de publieke sector verwacht HMD Global veel van zijn nieuwe Nokia-smartphones, zo gaf het bedrijf recent aan in een interview met Techzine.

De strategie is helder en heeft zeker potentie. Zo’n strategie is echter niks zonder goede producten om ook daadwerkelijk in zo’n tender aan te bieden. De Nokia X20 is het huidige ‘topmodel’ van Nokia, hoewel de smartphone met zijn adviesprijs van 379 euro duidelijk in het middensegment valt. In deze review zoeken we uit hoe de Nokia X20 bevalt.

Belangrijke specificaties

Body Plastic Scherm 6,7″ IPS LCD, 1080×2400 pixels. 60Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 480 (8nm, 2GHz octacore) Geheugen 6GB/8GB RAM, 128GB opslagruimte Accu 4470mAh, 18W snelladen Software Android One obv Android 11 Camera 64 megapixel hoofdcamera, 5 megapixel groothoekcamera, 2 megapixel macrocamera, 2 megapixel dieptesensor. 32 megapixel frontcamera

Duurzaam ontwerp

Uiterlijk wordt de Nokia X20 gekenmerkt door zijn ronde camera’s aan de achterkant en Nokia-logo aan de voorkant. Nokia is de enige smartphonefabrikant die zijn logo op de voorkant durft te drukken, en dat vinden we wat rommelig overkomen. Gelukkig is het ontwerp van de Nokia X20 verder juist sober en degelijk, zoals je van een Scandinavisch bedrijf zou verwachten. De achterkant is strak en van mat plastic, de rand heeft een metallic finish. De smartphone is verkrijgbaar in Midnight Sun en Nordic Blue; twee opvallende en fraaie kleuren.

Verder ligt de focus vooral op duurzaamheid. Nokia zegt dat 91 procent van de smartphone gerecycled kan worden en heeft zelfs een milieuprofiel van de smartphone gepubliceerd. De meegeleverde lader is vervangen door een 100 procent composteerbaar hoesje, wat de milieuimpact van het product ook ten goede moet komen. Verder komt de smartphone stevig over en kunnen we ons goed voorstellen dat hij lang heel zal blijven. Enige bescherming tegen water was overigens wel een mooie pre geweest, die bij sommige andere smartphones in deze klasse wel te vinden is.

Functioneel is het ontwerp van de Nokia X20 prima. De smartphone heeft een audiojack en een fijne vingerafdrukscanner op de zijkant. Aan de andere kant zit een Google Assistent-knop, die helaas wat te makkelijk per ongeluk ingedrukt wordt. Stereospeakers heeft de Nokia X20 niet, maar het enkele speakertje aan de onderkant brengt aardig geluid voort.

Eenvoudige hardware

HMD Global is een relatief kleine smartphonefabrikant die het niet moet hebben van schaalvoordeel bij het inkopen van onderdelen. Dat komt helaas in de hardware van de Nokia X20 tot uiting: een lcd-display met een verversingssnelheid van 60Hz en een Snapdragon 480-chipset zijn niet echt specificaties om over naar huis te schrijven in deze klasse.

Gelukkig maakt de smartphone wel erg goed gebruik van de beschikbare hardware. De smartphone voelt nooit traag en presteert zelfs wat sneller dan de krachtigere Samsung Galaxy A52 die het direct tegen deze Nokia opneemt. Bovendien ondersteunt de smartphone gewoon 5G en is hij in dat opzicht klaar voor de toekomst. Het scherm is wel duidelijk minder dan dat van andere smartphones in deze klasse; de kleuren zijn wat fletser en de achtergrondverlichting is niet helemaal egaal. Ook de relatief lage verversingssnelheid is jammer. Toch is het scherm ruim voldoende om goed gebruik te faciliteren en irriteert het niet.

Wat Nokia wel erg goed voor elkaar heeft, is de batterij. De fabrikant belooft een batterijduur van 2 dagen voor het toestel. Mits je hem niet al te intensief gebruikt is dat prima haalbaar; een mooie score. Zelfs de meest intensieve gebruiker zal het toestel niet snel binnen een dag leegtrekken. Op laadvlak scoort het toestel dan weer niet zo goed: de maximale oplaadsnelheid is 18 watt en dat is naar hedendaagse standaarden behoorlijk traag.

Uitstekende software

Waar deze Nokia X20 zich echt onderscheidt is de software. De smartphone draait op Android One, het programma van Google dat voorziet in een schone Android-interface en snelle updates. De updatebelofte van het Android One-programma is twee jaar, maar Nokia doet daar nog een schepje bovenop door naast drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates ook drie jaar Android-upgrades te bieden. Je bent met de Nokia X20 dus verzekerd van een upgrade naar Android 12, Android 13 én Android 14.

Voor de zakelijke markt is het fijn dat de Nokia X20 toegelaten is tot het Android Enterprise Recommended-programma. Dat betekent onder andere dat zero touch enrollment standaard mogelijk is. Een vreemde keuze vinden we dat Nokia apps van Netflix en Amazon standaard meelevert. Dat doet in onze ogen afbreuk aan het degelijke en zakelijke karakter van de smartphone, en zal voor veel gebruikers alleen maar in de weg zitten. Los daarvan is de interface van de Nokia X20 fijn en is de telefoon prettig in gebruik.

Zeiss camera

Achterop de Nokia X20 prijkt trots het Zeiss-logo. De samenwerking van Nokia en Zeiss gaat al vele jaren terug en leverde een aantal van de beste cameratelefoons op de markt op. Helaas lijkt het Zeiss-logo op de Nokia X20 vooral voor de vorm te zijn.

De hoofdcamera is een 64-megapixelcamera die dankzij pixel binning standaard 16-megapixelfoto’s maakt. Die foto’s zijn – mits in de goede omstandigheden gemaakt – detailrijk en mooi van kleur. Wordt het echter wat donkerder en heb je bewegende onderwerpen op je foto, dan gaat het snel mis. Binnenshuis een goede foto van een mens maken is bijvoorbeeld een uitdaging. Bovendien is de beeldverwerking vrij agressief waardoor foto’s er soms wat nep uitzien. Het zijn allemaal geen gebreken die uniek zijn voor deze prijsklasse en we zouden de hoofdcamera van de X20 als voldoende beoordelen, maar het is zeker niet een van de beste cameratelefoons in zijn klasse.









De andere drie camera’s die achterop de smartphone zitten stellen helaas niet zoveel voor. De 5-megapixel groothoekcamera komt soms van pas maar maakt standaard te groene foto’s. Verder heeft Nokia nog een macrocamera toegevoegd, maar die heeft een resolutie van slechts 2 megapixel en is kwalitatief ook niet erg goed. De 2-megapixel dieptesensor zou moeten helpen met het maken van betere portretfoto’s, maar dat is iets dat tegenwoordig ook prima volledig softwarematig kan.

Hoofdcamera

Groothoekcamera

Conclusie

HMD Global slaat met de Nokia X20 een nieuwe weg in, en dat pakt voor de juiste doelgroep uitstekend uit. Inkopers die voor hun werknemers een degelijke en veilige no-nonsense smartphone willen, zijn met de Nokia X20 goed uit. De smartphone is met zijn prijs van 379 euro relatief betaalbaar en Nokia garandeert drie jaar beveiligingsupdates én geeft standaard drie jaar garantie. Dat de smartphone een relatief duurzaam product van Europese bodem is, is een positieve meevaller.

De hardware van de Nokia X20 is op zichzelf niet erg competitief voor zijn prijs, maar de gebruikservaring is dat grotendeels wel. De Android One-software werkt prettig, de smartphone is snel genoeg en heeft een uitstekende batterij. Het ontwerp is degelijk en prettig. Het scherm en camerasysteem van de X20 lopen echt achter, maar dat zijn in veel gevallen eerder nice to haves dan hoofdzaken.

De Nokia X20 doet kortom precies wat hij belooft en sluit uitstekend aan bij het Nokia-merk. Het is een fijne, degelijke en duurzame smartphone van Europese bodem die vooral vanwege zijn uitstekende updatebeleid de moeite waard is.