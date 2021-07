Panasonic kondigt Toughbook G2 aan voor mobiel werken

Panasonic introduceert een robuuste tablet genaamd Toughbook G2. De tablet is extra stevig, zodat hij volop onderweg kan worden gebruikt. Daarnaast kan hij worden verbonden met diverse legacy-systemen.

Dankzij eSim en andere draadloze communicatie-opties kan de Panasonic tablet makkelijk online komen zodat je er overal mee kunt werken. Het is bovendien een vrij krachtig apparaat, waardoor je bijvoorbeeld CAD-ontwerpen en -schema’s kunt raadplegen of wijzigen. De schermhelderheid is zo gemaakt dat hij onder andere omstandigheden goed presteert.

Panasonic

Er wordt gebruikgemaakt van Microsoft Secured-Core PC, waardoor de beveiliging van een hoge kwaliteit is. Bovendien is er een uitbreidingspoort aanwezig voor mensen die smartcards gebruiken en er zijn drie knoppen aan de voorkant van het display toegevoegd waarvan je zelf kunt kiezen wat ze kunnen wanneer je erop drukt.

Er zijn twee versies Toughbook G2, namelijk Standard en Quick Release SSD. Die laatste wordt vooral gemaakt voor hulpdiensten en defensie. Je kunt er bijvoorbeeld een toetsenbord bij gebruiken met USB-A en USB-C-poorten. Hij is echter zeker niet alleen bedoeld voor hulpdiensten, maar juist voor een breed scala aan beroepen die baat hebben bij een robuust, stevig apparaat om altijd en overal te kunnen werken. Panasonic geeft als voorbeeld dat het een flexibel alternatief is voor vaste vorkheftruckcomputers, omdat je hem handig kunt docken of bevestigen.

Toughbook G2

Het apparaat is voorzien van een 10e generatie Intel Core Processor (Quad Core) met Intel vPro-technologie en 16 GB RAM (al behoort 32 GB ook tot de mogelijkheden). De batterijduur is maximaal 18,5 uur en er zit zowel een tweede LAN, een barcodelezer en een thermische camera op. Daarnaast vindt je op de Toughbook G2 een Windows Hello 2MP frontcamera voor videogesprekken en een 8MP achtercamera met LED-flitser. Biometrische handtekeningen kunnen worden geplaatst met een digitizer-pen.

Panasonic wil de Toughbook G2 met speciale accessoires leveren. “Denk aan dockingstations voor gebruik in voertuigen, voor gebruik met of zonder toetsenbord, evenals hand- en schouderriemen en etuis, die ook in gemakkelijk te reinigen uitvoeringen beschikbaar zijn. Voor eerdere Toughbook G1- en Toughbook 20-klanten is de G2 compatibel met het merendeel van de accessoires van die apparaten, waaronder dockingstations voor voertuigen, waardoor een naadloze overgang naar het nieuwe apparaat mogelijk wordt.”

De Toughbook G2-tablet heeft een standaardgarantie van 3 jaar. Hij is verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 2.450 euro exclusief BTW. De verwachting is dat hij eind juli beschikbaar is.