Xiaomi passeert Apple en is nu tweede grootste telefoonleverancier

Dankzij een groei van 83 procent heeft Xiaomi nu een smartphonemarktaandeel van 17 procent. Xiaomi overtreft daarmee Apple, maar blijft nog net onder marktleider Samsung.

Na een jaar-op-jaargroei van 83 procent in het tweede kwartaal van 2021, heeft Xiaomi een marktaandeel van 17 procent voor smartphones bereikt, waarmee het Apple overtreft. De Chinese smartphonemaker volgde Samsung, dat met een marktaandeel van 19 procent op de eerste plaats bleef.

Ondertussen zakte Apple naar de derde plaats, na een groei van 1 procent in het eerste kwartaal. Oppo en Vivo completeren de top vijf, met elk een aandeel van 10 procent, dankzij een groei van respectievelijk 28 procent en 27 procent. Een en ander bleek uit onderzoek door Canalys.

“In het derde kwartaal van 2014 behaalden we voor het eerst in onze geschiedenis de derde plaats wereldwijd. Helaas kwamen we daarna veel problemen tegen en vielen we uit de Top 5”, zei Xiaomi-oprichter en CEO Lei Jun. “Sinds 2016 ondergingen we een uitgebreide evaluatie van ons bedrijf, en na vijf jaren van zelfverbetering hebben we onze productmogelijkheden aanzienlijk verbeterd en hebben we onze weg gebaand in het premium marktsegment en onze positie daar versterkt.”

Meer innovatie

De CEO kondigde plannen aan om het R&D-team uit te breiden door dit jaar meer dan 5.000 ingenieurs aan te nemen. De R&D-uitgaven van het bedrijf zullen dit jaar meer dan 13 miljard yuan (1,7 miljard euro) bedragen, een groei van 30 procent ten opzichte van vorig jaar.

Eerder deze week bracht Xiaomi zijn duurzaamheidsrapport voor 2020 uit, waarin werd beschreven dat er 60 procent minder plastic werd gebruikt voor verpakkingen van de Mi 10T- en Mi 10T Pro-serie. Voor het einde van het jaar wil het een nog hoger percentage bereiken.

Het rapport zei verder dat het bedrijf een aantal EU-beveiligings- en privacycertificeringen heeft behaald die ervoor zorgen dat “alle gegevens die de EER verlaten volledig voldoen aan de standaardcontractvoorwaarden van de EU en de GDPR.”