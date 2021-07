‘Apple werkt aan Pro Display XDR-monitor met A13-chipset’

Apple ontwikkelt een nieuwe Pro Display XDR externe monitor, zo bericht Apple-watcher 9to5Mac. De nieuwste externe monitor zou worden uitgerust met een dedicated A13-chipset en een neural engine.

Volgens de Apple-nieuwswebsite moet de in ontwikkeling zijnde hoogwaardige externe monitor, met codenaam J327, veel nieuwe functionaliteit krijgen. Onder meer heeft de monitor straks een eigen op de A13 Bionic System-on-Chip (SoC) aan boord. De A13 SoC is dezelfde die nu de iPhone 11-reeks aan boord heeft.

Mogelijke functionaliteit

Met een ingebouwde CPU/GPU kan de monitor straks ervoor zorgen dat Mac-computers en -laptops straks via de monitor meer high-res graphics kunnen tonen. Deze high-res graphics kunnen dan alle bronnen van de ingebouwde processor in de computers of laptops benutten.

Ook kan de kracht van de SoC in de computer met die van de in ontwikkeling zijnde monitor worden gecombineerd. Hiermee kunne dan zeer intensieve grafische taken worden uitgevoerd. Ook kan de SoC ‘slimmere’ functionaliteit aan de monitor leveren.

De ook toegevoegde neural engine moet onder meer taken op basis van machine learning aan de monitor toevoegen.

Nieuwe generatie op komst

Volgens 9to5Mac wijzen de geruchten rond de nieuwe monitor erop dat het huidige topmodel Pro Display XDR, gelanceerd in 2019, aan een nieuwe generatie toe is. Wanneer de nieuwe monitor op de markt komt en tegen welke prijs en ook met welke echte nieuwe functionaliteit, is onbekend.