Oude Android devices kunnen binnenkort niet meer inloggen bij Google

Vanaf 27 september zullen gebruikers met een extreem oude versie van Android op hun toestel niet meer kunnen inloggen bij Google diensten en applicaties. Dat liet de techgigant gisteren weten in een officiële community post. Dit omdat de betreffende Android versies niet voldoen aan de huidige veiligheidseisen.

Het gaat om Android versie 2.3.7 Gingerbread en ouder. Gebruikers met deze versies krijgen mogelijk te maken met foutmeldingen met betrekking tot de gebruikersnaam of het wachtwoord wanneer ze na 27 september proberen in te loggen bij Google producten, zoals Gmail, YouTube en Maps.

Hoewel de basis functies van het besturingssysteem blijven werken, valt hiermee een groot deel van de functionaliteit weg. Android is één van de meest cloud-gebaseerde besturingssystemen en veel van de bijbehorende diensten en applicaties vereisen een login via Google. Wanneer dat niet meer mogelijk is, blijven gebruikers met een grotendeels bricked toestel zitten. En hoewel het tegenwoordig mogelijk is om kerncomponenten van Android apart te updaten, is Android 2.3.7 Gingerbread minder modulair. Overigens zullen er relatief weinig gebruikers getroffen worden door de verandering. Volgens de statistieken van Android Studio zouden actieve toestellen met Gingerbread goed zijn voor minder dan 0,2 procent van het geheel.

Google adviseert gebruikers met een verouderd besturingssysteem om, daar waar mogelijk, te updaten naar een nieuwere versie om de toegang tot apps en diensten te behouden. Mocht dat niet mogelijk zijn kunnen gebruikers sommige Google diensten nog wel gebruiken via de browser. Via myaccount.google.com is het mogelijk om in te loggen bij het Google account en Gmail is te bereiken via mail.google.com. Daarnaast zouden mensen met Gingerbread of ouder mogelijk een app winkel van een derde partij kunnen downloaden om Google applicaties te vervangen. Wat meer technisch onderlegde gebruikers zouden mogelijk een heel nieuw besturingssysteem kunnen installeren met een aftermarket Android ROM.

