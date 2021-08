Apple verkoopt nu ook losse Magic Keyboards met Touch ID

Apple verkoopt vanaf nu een standalone versie van zijn Magic Keyboard met Touch ID. Het toetsenbord werd eerder dit jaar geïntroduceerd samen met de nieuwe M1 iMac en kon toen alleen gebundeld worden gekocht met de computer. Maanden na de lancering is het toetsenbord ook los te verkrijgen.

Hoewel het Touch ID Magic Keyboard nu ook los te koop is in de Apple Store, zijn er wel een paar kanttekeningen. Zo is het toetsenbord alleen beschikbaar in Apple’s gebruikelijke aluminium versie. Dit in tegenstelling tot de kleurrijke modellen, die met de nieuwe iMacs geleverd worden. Deze zijn beschikbaar in de kleuren blauw, groen, roze, geel, oranje, paars en zilver. Daarnaast werkt de biometrische sensor van het toetsenbord alleen met Mac computers, die draaien op Apple’s eigen M1 chip. Dat betekent dat alleen de nieuwere modellen van de MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini en iMac profiteren van de Touch ID feature.

De standalone versie van het Touch ID Magic Keyboard zal vooral voor gebruikers met de M1 Mac Mini interessant zijn. Van alle computers met een Apple Silicon chip is het de enige zonder een standaard vorm van biometrische beveiliging. Helaas heeft Apple de release van het standalone Magic Keyboard met Touch ID niet aangegrepen om over te stappen naar een meer gestandaardiseerde oplaadkabel. Het toetsenbord werkt nog steeds met een Lightning port.

Magic Keyboard versies en prijzen

De standaard versie van het Magic Keyboard met Touch ID komt met een prijskaartje van 159 euro. Ook is er een uitvoering met een numeriek toetsenblok beschikbaar voor 185 euro. Daarnaast heeft Apple ook een vernieuwde versie uitgebracht van het Magic Trackpad voor 135 euro. De nieuwe uitvoering is uitgerust met meer afgeronde hoeken en is hierdoor meer in lijn met het design van het keyboard.

