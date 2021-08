Xiaomi aan kop in Europese smartphonerace

Dankzij een groei van 67 procent heeft Xiaomi nu een kwart van de Europese markt in handen. Samsung valt terug, maar blijft Apple nog steeds voor.

Xiaomi is met reuzepassen naar de eerste plek gestormd op de Europese markt voor smarphones. In het tweede kwartaal verkocht het bedrijf maar liefst 67 procent meer dan een jaar eerder, bijna 13 miljoen telefoons. Daarmee heeft het een marktaandeel van 25 procent en is het Samsung voorbij. Dat merk noteerde 24 procent, of 12 miljoen stuks.

Apple staat derde met 19 procent (10 miljoen stuks), gevolgd door Oppo en Realme met respectievelijk 6 en 4 procent (3 en 2 miljoen stuks). In totaal werden er in het tweede kwartaal 50 miljoen smartphones verkocht in Europa, een stijging van 14 procent.

“De Europese markten voor smartphones hadden een sterk kwartaal, gedreven door Covid-herstel, na de crash in 2020,” legt Onderzoeksbureau Strategy Analytics uit. “Het hoogtepunt van het kwartaal is dat Xiaomi opkomt als de nummer één leverancier in termen van verzending voor de eerste keer.” Xiaomi verzond bijna 13 miljoen stuks op het continent en wist zo marktleider Samsung te verslaan. “ Xiaomi had veel succes in Rusland, Oekraïne, Spanje en Italië en ondervond dat klanten enthousiast waren over de Mi- en Redmi-series.”

Waar Xiaomi steeg, daalde Samsung, met maar liefst 7 procent, resulterend in 12 miljoen stuks. “Samsung presteert goed met nieuwe 5G-modellen uit de Galaxy A-serie, maar heeft te maken met toenemende concurrentie van Apple in de high-end markt en met Chinese leveranciers in de low-end markt. Bovendien heeft het gefaald om te profiteren van de ondergang van Huawei in Europa”. Het onderzoeksbureau zegt verder dat de “iPhone 12-serie blijft resoneren met trouwe Apple-klanten, die te laat waren om hun apparaten te vervangen”, terwijl OPPO profijt heeft van diens populaire OPPO A- en Reno-serie en Realme is doorgebroken dankzij hun nieuwe Realme 8-serie.