Samsung kondigt Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 aan

Samsung Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 stappen op de Galaxy AI-trein die eerder dit jaar vertrok met de Galaxy S24-lijn. Verder zijn er (met name bij de Galaxy Z Flip 6) de nodige verbeteringen te noteren. We stellen de nieuwe toestellen in dit artikel kort aan je voor.

Samsung mag gerust een pionier genoemd worden op de markt van de foldables, smartphones die je dicht kunt klappen. De eerste Galaxy Fold kwam in 2019 op de markt. Vijf jaar verder kondigt het bedrijf vandaag de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Flip 6 aan.

Heel spannend is de foldable-categorie qua design op zich niet meer. Dat wil zeggen, de initiële verbazing over een opvouwbare smartphone is er inmiddels wel een beetje vanaf. Daarnaast ontwikkelt Samsung de toestellen ook gestaag door, zonder daarbij enorm grote sprongen te nemen. Bij de Galaxy Z Flip 6 was het aanmerkelijk grotere coverscherm (het scherm dat zichtbaar is als het toestel dichtgeklapt is) vorig jaar een relatief grote verandering. Een dergelijke grote verandering is dit jaar op het eerste gezicht niet te zien. De Galaxy Z Fold 6 heeft een iets breder en daarmee ook iets groter coverscherm gekregen. Dat was volgens onderzoek van Samsung de wens van gebruikers, die het iets te smal vonden.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Dunner en lichter

Een van de belangrijkste veranderingen voor de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 is dat beide dunner en lichter zijn dan de vorige generatie. Dit zou niet ten koste moeten gaan van de accuduur. Er is dus gebruikgemaakt van lichtere materialen. Ook zal de betere koeling op de nieuwe toestellen hier ook vast een rol bij hebben gespeeld. De zogeheten vapor chamber in de Galaxy Z Fold 6 is meer dan de helft groter dan die in het vorige model, terwijl de Galaxy Z Flip 6 dit jaar voor het eerst zo’n vapor chamber heeft. Een efficiëntere afvoer van warmte maakt het in de regel mogelijk om het geheel compacter te maken. Let wel, er zit met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ook weer een SoC in die een stuk krachtiger is dan die van vorig jaar, dus betere afvoer van warmte is sowieso gewenst.

Iets wat niet veel aandacht krijgt vanuit Samsung zelf, maar wat volgens ons wel erg belangrijk is voor dit soort toestellen, is dat het scharnier weer sterk verbeterd is. Vorig jaar was het al zo dat er geen ruimte meer tussen de twee helften zat, maar nu is het scharnier zelf verder versterkt. Het verdeelt schokken beter dan het scharnier op de vorige generatie. Ook de vouw die zichtbaar is als je een foldable openklapt, is weer een stukje minder goed zichtbaar bij deze generatie. Zelf legt Samsung ook nog de nodige nadruk op het feit dat de randen van de nieuwe toestellen strak en recht zijn. Dit in tegenstelling tot eerdere generaties.

Heel veel AI

Waar het bij de introductie van Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 vrijwel niet over de hardware gaat, gaat het wel heel veel over de software. En dan hebben we het met name over AI. Galaxy AI krijgt met deze nieuwe toestellen weer een extra boost. We hebben het in onze bespreking van de Samsung Galaxy S24-lijn al redelijk uitgebreid over Galaxy AI gehad. Dat gaan we hier niet nog een keer doen. Voor een deel zijn de AI-mogelijkheden op de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 die van Google. Daar heeft Samsung namelijk een samenwerking mee op dit punt. Voor een deel is het ook Samsung zelf dat AI toevoegt aan de toestellen.

Voor zakelijke gebruikers voegen de AI-mogelijkheden niet bijster veel toe. Er zit natuurlijk wel de nodige waarde in iets als Note Assist. Dat zorgt voor vertalingen, samenvattingen en automatische opmaak van notities. Composer is daarnaast onderdeel van het Samsung Keyboard op de toestellen. Hiermee kun je e-mails samenstellen op basis van trefwoorden. Verder zijn de meeste AI-mogelijkheden vooral gericht op (creatieve) consumenten. Vooral de camera’s op de toestellen hebben hierbij de nodige aandacht gekregen van Samsung.

Voor zakelijke gebruikers verder goed om te weten is dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 via Samsung Knox beveiligd worden. Daarnaast belooft Samsung zeven OS-upgrades en zeven jaar lang beveiligingsupdates.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Eindelijk een betere camera op de Galaxy Z Flip 6

Wij hebben enkele jaren geleden zowel de Galaxy Z Flip 3 als de Galaxy Z Flip 4 een tijdje gebruikt. Een van de voornaamste nadelen van die toestellen was wat ons betreft de tamelijk matige camera die erop zat. Bij de Galaxy Z Flip 5 kwam de melding dat die dezelfde camera had als de Galaxy Z Flip 4 dan ook als een vervelende verrassing. Dat maakte dat toestel wat ons betreft meteen al behoorlijk oninteressant. Samsung geeft aan dat wij niet de enigen waren die een betere camera wilden. Dus is er bij de Galaxy Z Flip 6 eindelijk een betere camera in gestopt. Zodra we een sample in handen hebben, gaan we daar vanzelfsprekend eens goed mee aan de slag.

Verder was met name bij de Galaxy Z Flip 6 de accuduur ook wel een dingetje. Die was niet enorm goed. Ook op dat punt belooft Samsung bij de nieuwe generatie beterschap. Als het deze belofte waarmaakt en de camera is ook daadwerkelijk een stuk beter dan die van de vorige generaties, dan maakt Samsung de Flip 6 meteen een heel stuk interessanter wat ons betreft.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 zijn vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order en worden vanaf 19 juli geleverd. De toestellen zijn vanaf 24 juli breed beschikbaar.

De prijzen zijn zoals gebruikelijk bij de foldables van Samsung vrij stevig. De Galaxy Z Fold 6 start bij 1999 euro voor de versie met 12 GB RAM en 256 GB interne opslag. Voor 2119 euro krijg je respectievelijk 12 en 512 GB. Het topmodel met 12 GB RAM en 1 TB interne opslag heeft een adviesprijs van 2359 euro.

Voor de Samsung Galaxy Z Flip 6 geldt een adviesprijs van 1199 euro voor de versie met 12 GB RAM en 256 GB interne opslag. Het topmodel in deze lijn heeft 12 GB RAM en 512 GB interne opslag en heeft een adviesprijs van 1319 euro.

Specificaties

Wij zijn tegenwoordig niet meer zo van het uitpluizen van de specificaties, simpelweg omdat het allemaal niet meer zo enorm interessant is wat ons betreft. Bij Samsung zijn ze eenzelfde mening toegedaan, want daar heeft men het ook vrijwel niet meer over specificaties. Dat wil niet zeggen dat we ze niet nog even willen delen. Hieronder twee screenshots van de specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en van de Galaxy Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6:

Galaxy Z Fold6 Weergave Hoofd-scherm 7,6-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2160×1856, 20.9:18), 374ppi 120Hz adaptive refresh rate (1~120Hz) Cover-scherm 6,3-inch HD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2376 x 968, 22.1:9), 410ppi 120Hz adaptive refresh rate (1~120Hz) Afmeting & gewicht Gevouwen 68,1 x 153,5 x 12,1 mm Uitgevouwen 132,6 x 153,5 x 5,6 mm Gewicht 239g Camera Cover Camera 10MP Selfie Camera F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ Under Display Camera 4MP Under Display Camera F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 85˚ Rear Triple Camera 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 50MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ 10MP Telephoto Camera PDAF, OIS, F2.4, Pixel size: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom AP Snapdragon®8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy * Snapdragon is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Snapdragon is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Qualcomm Incorporated. Geheugen & opslag 12GB geheugen met 1TB interne opslag 12GB geheugen met 512GB interne opslag 12GB geheugen met 256GB interne opslag Accu Dubbele accu van 4.400mAh (typisch). Opladen Bekabeld opladen: tot 50% opgeladen in ongeveer 30 minuten met de 25W-adapter en de 3A USB-C-kabel

Fast Wireless Charging 2.0 Wireless PowerShare Waterbestendigheid IP48 Besturingssysteem Android 14 One UI 6.1.1 Netwerk & connectiviteit 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 Sensoren Capacitieve vingerafdruk-sensor (zijkant), Versnellingsmeter, Barometer, Gyro-sensor, Geomagnetische sensor, Hall-sensor, Nabijheidssensor, Lichtsensor Beveiliging Samsung Knox met Samsung Knox Vault Simkaart Tot twee Nano SIMs en meerdere eSIMs Kleuren Silver Shadow, Pink, Navy [Exclusief op Samsung.com:] Crafted Black, White

Samsung Galaxy Z Flip 6