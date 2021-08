Windows 11 helpt gebruikers concentreren

Windows 11 gaat gebruikers helpen om zich tijdens werken op afstand beter te kunnen concentreren, zodat de productiviteit omhoog gaat.

Windows 11 krijgt een functie voor het verhogen van de productiviteit en het verminderen van afleiding. Gebruikers kunnen een ‘focussessie’ starten, door een taak te kiezen uit een vooraf gemaakte takenlijst, een timer instellen, en deze activiteit koppelen aan een Spotify-afspeellijst. Ook kunnen ze het aantal pauzes instellen dat ze willen nemen, en de dagelijkse voortgang bekijken.

De nieuwe tool zal toegankelijk zijn via de Clock-toepassing in Windows 11. “Dit is een gamechanger voor mij geweest, vooral met Spotify-integratie,” stelt Panos Panay, Chief Product Officer van Microsoft.

De nieuwe functionaliteit gaat een stap verder dan Windows 10, waar Spotify via de Windows Xbox Game Bar geïntegreerd kan worden, en gebruikers meldingen kunnen vermijden via de functie focus assist. In Windows 11 krijgt dit dus een eigen app, waar gebruikers hun voortgang kunnen volgen en toegang hebben tot externe integraties.

De nieuwe interface van Windows 11 werd vorige maand gelekt en sindsdien is er een gestage stroom aan nieuwe informatie.