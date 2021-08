‘Nieuwe Mac mini met M1-chip komt dit najaar’

Bloomberg Apple-insider Mark Gurman denkt dat een nieuwe Mac mini binnen enkele maanden verkrijgbaar is. De Mac mini zal beschikken over de M1-chip van Apple.

In mei lekte al informatie uit over de nieuwste Mac mini, die voorzien zal zijn van Apple’s nieuwe M1-chip. Gurman denkt bovendien dat die het oude model gaat vervangen. Het ziet er naar uit dat de nieuwe Mac tegelijk met de nieuwste 14- en 16-inch MacBooks zal worden uitgebracht.

Apple geeft afgelopen herfst “het oudere Mac mini-ontwerp bijgewerkt met de M1-processor. De Mac Mini wordt gebruikt voor meer basistaken zoals videostreaming, maar veel mensen gebruiken het als een software development machine, als een server, of voor hun videobewerkingen,” zo schrijft Bruman. “Apple weet dat, dus het hield het Intel-model in stand. Verwacht nu dat dat in de komende maanden verdwijnt met een high-end, M1X Mac mini. Het heeft een bijgewerkt ontwerp en meer poorten dan het huidige model.”

