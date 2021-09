Samsung bouwt 200 MP smartphonecamerasensor

Samsung werkt aan twee nieuwe camerasensors voor smartphones. De Isocell HP1 is volgens het bedrijf de eerste 200-megapixel (MP) beeldsensor in de branche, met pixels van slechts 0,64 micron. De Isocell GN5 is volgens Samsung de eerste beeldsensor die in alle richtingen kan focussen met twee fotodiodes in een enkele pixel van 1 micron.

De Isocell HP1 gebruikt zogenaamde ChameleonCell-technologie, een pixelbinningtechnologie (zie onderstaande afbeelding) die gebruikmaakt van een twee-bij-twee, vier-bij-vier of volledige pixellay-out, afhankelijk van de omgeving. “In een omgeving met weinig licht verandert de HP1 in een 12,5 MP-beeldsensor met grote pixels van 2,56 micron door 16 aangrenzende pixels samen te voegen. De nieuw gevormde pixel van 2,56 micron is in staat tot meer lichtabsorptie en gevoeligheid, waardoor helderdere en duidelijkere foto’s binnenshuis of ’s avonds worden geproduceerd,” zo legt Samsung uit.

Ook kan de HP1 8K-video’s opnemen met 30 frames per seconde met minimaal verlies in het gezichtsveld. Hiervoor voegt de HP1 vier aangrenzende pixels samen om de resolutie terug te brengen tot 50 MP om 8K video’s te maken zonder de full image beeldresolutie te moeten aanpassen.

De andere nieuwe Isocell, de GN5, heeft twee fotodiodes, “de kleinste in de branche, binnen elke 1,0 micron pixel van de sensor, horizontaal of verticaal, om patroonveranderingen in alle richtingen te herkennen,” zegt Samsung. Dit geeft onmiddellijke autofocus, waardoor “scherpere beelden in heldere of weinig verlichte omgevingen mogelijk zijn.”