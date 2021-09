Apple introduceert iPhone 13, nieuwe iPads en Apple Watch

Apple heeft de iPhone 13 gelanceerd, compleet met een groot aantal nieuwe versies van zijn andere devices. Het bedrijf presenteerde versies van zijn iPad en smart watch Apple Watch en de A15 Bionic-processor.

De introductie van de iPhone 13 werd al langer verwacht, maar dat ook de iPad, in het bijzonder de iPad mini, en de Apple Watch updates kregen was toch wel verrassend te noemen. De iPhone 13, en ook de nieuwe iPad mini draaien op de eveneens geïntroduceerde A15 Bionic processor. Deze processor beschikt over zes cores in de CPU en vier cores in de GPU. Verder beschikt de processor over een nieuwe 16-core neural engine. Deze neural engine maakt machine learningprocessen mogelijk tot 15,8 biljoen ops. Deze technologie wordt ingezet voor fotografie van hoge kwaliteit met behulp van het dual-camerasysteem waarover de iPhone 13 beschikt.

iPhone 13

De iPhone 13 was natuurlijk het centrale onderdeel van het evenement en heeft een nieuwe look en feel gekregen door een verbeterd ontwerp van de aluminium behuizing. De smartphone komt in verschillende versies op de markt; de topmodellen iPhone 13 Pro en Pro Max, de reguliere iPhone 13 en een kleinere goedkopere versie de iPhone 13 mini. De schermgroottes variëren van 6,1 inch voor de topmodellen en het standaardmodel en 5,4 inch voor de goedkopere versie.

De topmodellen beschikken onder meer over schermen waarvan de snelheid zich aanpast aan wat gebruikers doen. Het scherm kan een ververssnelheid van 120 beelden per seconde bereiken. Verder beschikken deze modellen over drie camera’s aan de achterkant die een beetje ‘uitsteken’. De machine learningfunctionaliteit maakt het mogelijk met deze camera’s onder meer op commando te focussen op objecten verder af.

De iPhone 13 Pro met 128 GB heeft een fikse prijs van 1.159 euro. De Pro Max kost 1.259 euro. Er is ook een versie met een opslagcapaciteit van maar liefst 1 TB voor 1.739 euro.

De standaard iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben minder functionaliteit dan de topmodellen, zoals slechts twee camera’s, zonder zoomlens. Voor de rest zijn ze hetzelfde qua eigenschappen. Deze versies kosten respectievelijk 909 euro en 809 euro.

Nieuwe iPads

Naast de iPhones presenteerde Apple ook nieuwe iPad-versies. De negende generatie iPad heeft onder meer een 12MP-camera aan boord voor videobellen, beschikt nog steeds over het vertrouwde 10,2-inch scherm en heeft de A13 Bionic processor aan boord. De iPad met 64 GB aan storage kost 389 euro.

De nieuwe iPad mini heeft meer een verandering ondergaan. Door nieuwe technologie beschikt deze nu over een 8,3-inch scherm in plaats van het oude 7,9-inch scherm. Verder beschikt de iPad mini nu over de hierboven al genoemde A15 Bionic processor met alle functionaliteit die daarbij hoort. Ook deze keer weer vooral voor de camera. Verder heeft de iPad mini een USB-C-poort voor opladen en hoge bedrade connectiviteit en is leverbaar in zowel wifi- als wifi/5G-modellen. Bovendien ondersteunt de iPad mini de stylus Apple Pencil. De iPad mini kost 559 euro.

Apple Watch Series 7

Tot slot werd ook nog de Apple Watch Series 7 gepresenteerd. De smart watch van de techgigant heeft eveneens een update van de look & feel gehad en is nu iets groter dan oudere modellen en de randen zijn dunner. Hierdoor neemt de schermgrootte toe, wat meer leesbaarheid en gebruikersgemak oplevert. De batterijduur is eveneens verlengd en een Apple Watch S7 moet nu zo’n 18 uur meegaan. Opladen gaat sneller via de USB-C-poort. De Apple Watch S7 heeft alvast een prijs van 399 dollar in de Verenigde Staten meegekregen, maar een Nederlandse prijs is nog niet bekend.

Alle devices draaien op het binnenkort uitgebrachte iOS 15, iPadOS 15 en de laatste versie van WatchOS.