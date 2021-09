HP presenteert nieuwe tooling voor device -en virtueel desktopbeheer

HP wil het IT-beheerders makkelijker maken devices en andere diensten, zoals virtuele desktopomgevingen, vanuit de cloud te beheren. Hiervoor introduceerde het bedrijf onder meer HP Adaptive Endpoint Management, HP Cloud Endpoint Manager en HP Connect for Microsoft Endpoint Manager.

De nieuwe cloudgebaseerde oplossingen zijn volgens HP uitermate geschikt voor hybride werkomgevingen. Hiermee wil het bedrijf het devicebeheer vereenvoudigen voor IT-beheerders, nu het hybride werken steeds vaker wordt ingezet en de norm lijkt te worden.

Als onderdeel van deze strategie biedt HP Adaptive Endpoint Management beheerders een moderne en geautomatiseerde oplossing voor het beheer van pc’s. Beheerders hoeven hiermee niet meer zelf fysiek pc’s te installeren. Werknemers hoeven de op Windows gebaseerde pc’s allen maar uit te pakken en deze worden vervolgens met één enkele muisklik automatisch ingericht met behulp van Microsoft Autopilot. Hierbij worden ook alle security policies direct vanuit de cloud toegepast.

Virtuele desktopomgevingen

HP Cloud Endpoint Manager helpt klanten met het beheer van virtuele desktopomgevingen en specifiek HP Thin Clients. De tool is toegankelijk via iedere webbrowser en biedt een dashboardomgeving met informatie en inzichten over de uitrol, device compliance, de gezondheidsstatus van diverse servers en geeft alerts af. De cloudgebaseerde oplossing ondersteunt meerdere besturingssystemen en is ook geschikt voor toepassingen van andere leveranciers.

BIOS-beheer

De komst van de tool HP Connect for Microsoft Endpoint Manager geeft beheerders specifieke functionaliteit voor HP-devices met behulp van het Microsoft Intune-platform via de Microsoft Graph API.

Concreet kunnen beheerders met deze oplossing op afstand het BIOS configureren, beveiligen en van updates voorzien. Denk daarbij onder meer aan het maken van speciale policies voor groepen en het aanpassen van meer dan 100 verschillende BIOS settings. Ook kunnen beheerders op deze manier het BIOS van clients en pc’s beter beschermen tegen niet-toegestane aanpassingen. Vooral moet dit risico’s van op wachtwoorden gebaseerde toegang verminderen.

HP Adaptive Endpoint Management is per direct beschikbaar. HP Connect for Microsoft Endpoint Manager komt in de december van dit jaar. HP Cloud Endpoint Manager staat voor januari 2022 op de planning.