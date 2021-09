Specs nieuwe Microsoft Surface gelekt

Nieuwe Surface Pro 8 heeft verwijderbare SSDs en Thunderbolt poorten. Nieuw Surface Go 3 heeft een batterijduur van 13 uur.

Volgende week zal Microsoft de nieuwe Surface modellen lanceren, maar nu al staan foto’s en gegevens online bij buitenlandse webwinkels, zo meldt The Verge. Daaruit blijkt dat de nieuwe Surface Pro 8 een nieuw 13-inch 120Hz-scherm met smalle randen en twee Thunderbolt-poorten heeft, dus geen USB-A poorten meer.

Een andere vernieuwing is dat de Pro 8 verwijderbare SSD’s zal hebben, zoals de Laptop 4, Pro X en de zakelijke Pro 7 Plus, een groot voordeel voor het beheer van zakelijke machines. Verder heeft de Pro 8 een 11e generatie Intel Core processor en – uiteraard – Windows 11.

Go 3

Ook een andere nieuweling, de Surface Go 3, staat voor de lancering al op verschillende verkoopsites. De Go 3 lijkt er in drie versie te komen. Het basismodel heeft de Intel Pentium Gold 6500Y dual-core SoC, 4 of 8 GB RAM en 64 GB eMMC flashgeheugen of een 128 GB SSD. De derde versie heeft de Core i3-10100Y processor, 8 GB en een 128 GB SSD.

De nieuwe Go 3 heeft een 10,5-inch PixelSense-display in 3: 2-formaat (1920×1280), waarschijnlijk twee camera’s, van 5 en 8 megapixels, WLAN AX, Bluetooth 5.0, USB-C, een 3,5 millimeter jack, en een MicroSD-slot. De nieuwe Go 3 ondersteunt Wi-Fi en zou een batterijduur hebben van 13 uur.

Prijzen zijn nog niet bekend. Woensdag 22 september organiseert Microsoft een Surface evenement, waar naar verwachting de nieuwe Surface modellen en Windows 11 gepresenteerd zullen worden.