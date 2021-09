HP komt met nieuw, flexibel MPS-aanbod

HP heeft laten weten dat het haar Managed Print Services op de schop heeft genomen. Het betreft vooral een vereenvoudiging, ten opzichte van de bestaande diensten. Het nieuwe abonnementsplan draait in de cloud en moet ook het beheer voor klanten vereenvoudigen.

Managed Print Services (MPS) hebben nog altijd een beetje de naam vrij ondoorzichtig te zijn. Teken je eenmaal zo’n contract als klant, dan moet je maar hopen dat de kosten niet enorm hard stijgen. Uiteraard is dat een enigszins gechargeerd standpunt en ben je als klant er uiteraard ook nog zelf bij, maar MPS-contracten stonden niet echt bekend om hun flexibiliteit. Daar wil HP met de introductie van zaken zoals het Smart Pricing Plan en HP Managed Print Flex verandering in aanbrengen.

HP Smart Pricing Plan

Het HP Smart Pricing Plan komt in de buurt van een pay-per-use abonnement. Het past zich namelijk maandelijks aan. Is de trend binnen de organisatie dat er steeds minder geprint wordt, dan wordt het abonnement ook steeds goedkoper. Andersom geldt uiteraard ook dat je bij een opwaartse trend meer gaat betalen.

Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, werd ons niet helemaal duidelijk uit de presentatie van HP en het persbericht. We lezen het als het dynamisch aanpasbaar maken van de maandelijkse kosten, niet als een echt pay-per-use plan. Dat wil zeggen, het lijkt erop dat er op basis van het in een maand geprinte volume een specifieke prijs voor de volgende maand bepaald wordt. Pay-per-use is dit dus niet, want het kan zomaar zijn dat je de maand erop wederom meer betaalt dan je daadwerkelijk gebruikt. Goed om te vermelden is verder dat het niet uitmaakt of je in kleur print of niet bij het bepalen van de prijs. “A page is a page”, zoals HP het zelf noemt.

HP Managed Print Flex

Een andere term die we tegenkomen is HP Managed Print Flex. Met deze dienst richt HP zich op het MKB, mid-market en enterprise. Goed om te vermelden is dat dit een cloud-dienst is. Dit is volgens HP belangrijk omdat dit beter inspeelt op de hybride werkomgevingen die we gaan krijgen. Zoals het tijdens de briefing genoemd werd die we bijwoonden: “IT-support moet ook remote gaan”, dus dan moet je ergens centraal het beheer kunnen doen. Binnen Managed Print Flex krijg je als beheerder een enkel dashboard, met alle printers van de organisatie daarin. Dus ook de printers die bij medewerkers thuis staan. Je kunt hier dan ook zaken zoals fleet analytics op doen, om de staat van de printervloot in de gaten te houden.

Bij de hardware die je kiest voor de organisatie, hoort een basisabonnement. Dat basisabonnement bevat al behoorlijk wat onderdelen. Zo worden supplies automatisch aangevuld en hoort het Smart Pricing Plan hierboven erbij. Next-day onsite support zit er daarnaast ook in. Het contract is daarnaast ook kortlopend. Je tekent voor een jaar. Daarna verlengt HP het contract automatisch iedere keer met een jaar. Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat Wolf Security en HP Roam ook in dit abonnement zitten. Met name HP Roam is voor hybride omgevingen met de nodige thuiswerkers zinvol. Medewerkers kunnen ook vanuit het thuiskantoor veilig printen dankzij deze dienst. Het lijkt er trouwens wel op dat HP Roam weliswaar mogelijk is binnen Managed Print Flex, maar dat je er wellicht toch nog een extra abonnement voor moet afsluiten, als we de kleine lettertjes goed lezen.

Naast het basisabonnement is het ook nog mogelijk om tegen extra kosten nog extra add-ons te kiezen, zoals extra diensten of oplossingen. Die krijgen dan dezelfde looptijd als het basisabonnement.

Channel in het achterhoofd

Zaken zoals Managed Print Services levert HP niet zelf, dat doen de channelpartners van het bedrijf. HP is van mening dat dit nieuwe aanbod aantrekkelijk is voor het kanaal om stabiele inkomsten en winst mee te genereren. Dit zonder dat ze risico’s hoeven te nemen of last hebben van te veel complexiteit. De verkooptrajecten moeten korter worden en veel van de inkomsten zijn upfront, dus channelpartners hoeven relatief weinig zelf te investeren.

De nieuwe HP Managed Print Flex dienst wordt momenteel getest in de VS, de UK en in Duitsland. In het voorjaar van 2022 moet het op grote schaal beschikbaar zijn.