‘Werknemers willen salaris inleveren voor keuze werkdevice’

Werknemers zijn bereid salaris in te leveren in ruil voor een specifiek werkdevice. Dit constateert Apple-devicebeheerspecialist Jamf in een recent onderzoek. Keuzevrijheid in te gebruiken zakelijke devices is heel belangrijk.

Uit het onderzoek van Jamf blijkt dat wereldwijd negen op de tien werknemers bereid zijn minder salaris te ontvangen wanneer zij keuzevrijheid krijgen voor hun zakelijk te gebruiken devices. In Nederland geeft zelfs 95 procent van de respondenten bereid te zijn de keuze te maken. Wereldwijd ligt dit percentage volgens het rapport op 89 procent.

Deze uitkomst is saillant, omdat op dit moment nog minder dan de helft van de werkgevers hun werknemers keuzevrijheid in te gebruiken werkdevices biedt. Bedrijven zien vaak problemen voor keuzevrijheid. Denk daarbij onder meer aan het moeten beheren van verschillende laptop-versies, ondersteuning van meerdere besturingssystemen, meer tijd voor ondersteuning en oplopende kosten.

Device-keuze stimuleert interesse en loyaliteit

Dat bedrijven echt over het geven van keuzevrijheid voor werkdevices moeten gaan nadenken, is volgens het onderzoek van Jamf belangrijk. Zo geeft in Nederland 68 procent van de ondervraagde medewerkers aan eerder geneigd te zijn bij een bedrijf te gaan werken wanneer ze zelf het device mogen kiezen. Ook geeft bijna driekwart aan dat de kans groter is dat ze in dat geval bij een bedrijf zouden blijven.

Bedrijven doen er dus goed aan om werknemers een keuzeprogramma te bieden. Dit moet dan meer productiviteit opleveren en een groter gevoel van waardering bij medewerkers.

Gebruik van Apple-devices

Het Jamf-onderzoek keek specifiek, zeker gezien de activiteiten van Jamf, ook naar de populariteit van Apple-devices onder medewerkers. Deze zijn de laatste tijd flink populair geworden. Werknemers geven aan dat zij met Apple-devices een betere werkervaring hebben in vergelijking met andere devices die zij eerder gebruikten. Zo ging volgens hen vooral hun productiviteit omhoog, waren ze minder afhankelijk van de IT-afdeling en nam de creativiteit toe. Iets meer dan de helft van Nederlandse respondenten geeft aan dat zich met een Apple-device professioneler voelen.

Ook IT-afdelingen zijn blijer met het gebruik van Apple-devices. Ruim de helft van de ondervraagde beheerders meldde tijdens de hoogtijdagen van de huidige pandemie minder beheerproblemen met Apple-devices in vergelijking met andere devices. Ook vindt ruim de helft dat Apple-devices makkelijker te beveiligen zijn in vergelijking met andere devices.