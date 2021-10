Nokia T20 tablet onthuld, belooft onderscheidende levensduur

HMD Global lanceert de Nokia T20. De 10,4″ tablet is vanaf midden oktober beschikbaar in Nederland. Volgens de fabrikant zelf voorziet het model in de “kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid waar Nokia om bekend staat.”

Het scherm van 10,4″ voorziet in een 2K-resolutie. De T20 draait op Android 11 en wordt drie jaar lang maandelijks van beveligingsupdates voorzien. Nokia benadrukt tevens een focus op duurzaamheid en levensduur. Het model zou tegen een flinke stoot kunnen en langer dan soortgelijke alternatieven meegaan.

Onder de motorkap

Het werkgeheugen bedraagt 4GB, terwijl storage 64GB bedraagt. Beide uitvoeringen wegen iets minder dan een halve kilo. Daarmee is de tablet absoluut niet de lichtste van zijn soort. Daartegenover staat een redelijke batterijduur van 15 uur (bij actief internetgebruik), 7 uur (telefonische vergaderingen) en 10 uur (filmkijken).

De uitgebreidste variant kent een mogelijkheid tot 4G-verbinding, wat algemeen werkgebruik in de hand werkt. Twee microfoons dienen voor een toereikende gesprekskwaliteit.

We benadrukken dat alle waardebepaling op het moment van schrijven speculatie betreft. Nokia heeft in het verleden bewezen in staat te zijn om robuuste, duurzame modellen te produceren. Vanaf half oktober 2021 weten we of de Nokia T20 op dat verwachtingspatroon aansluit.

Twee uitvoeringen van de Nokia T20 worden vanaf half oktober beschikbaar, voor 219 euro (wifi) en 249 euro (wifi én LTE). Kortom: netwerkopties verschillen, elke andere specificatie is gelijk.

Tip: HMD Global/Nokia: Europese speler met software als vertrekpunt