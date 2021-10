Zoho One release introduceert nieuwe apps, services en UI

De nieuwste release van Zoho One is live. Met de update voorziet de business software suite in nieuwe applicaties, functies voor data-analyse en -integratie, security en meer.

Zoho One bestaat uit meer dan 50 web apps voor onder andere CRM, marketing, support, project management en mail. Een ‘business operating system’, beschrijft de ontwikkelaar zelf. Vooral het prijskaartje en de focus op software-integratie moeten de suite interessant maken voor bedrijven.

Nu is die suite geüpdatet. Zoho One introduceert nieuwe apps, platformwijde verbeteringen (ook wel services genoemd) en vernieuwingen van het UI.

Apps

Vijf apps zien het daglicht, waardoor de totale omvang van Zoho One 50 applicaties overstijgt. We werpen een blik op de toevoegingen.

Het nieuwe Zoho Learn biedt een stramien voor het opstellen, presenteren en delen van handleidingen en gidsen. Daartoe behoort een handige functie voor het aanmaken van toetsen en inzien van toetsresultaten.





Zoho Lens stelt gebruikers in staat om de smartphonecamera van een klant of collega op afstand te streamen. De app bevat augmented reality, wat het mogelijk maakt om 3D-objecten die door de camera worden waargenomen te highlighten en markeren. Volgens de ontwikkelaar is Zoho Lens uitermate geschikt voor remote support bij machinale- of serverproblemen.





DataPrep verbindt met databronnen als databases, warehouses en REST API’s om de consequentie en algehele kwaliteit van gegevens op te krikken.



Zoho Commerce dient als websitebuilder en payment provider.



TeamInbox verrijkt Zoho’s bestaande mailaanbod met gedeeltelijke inboxen voor teams.

Services

Delen van Zoho’s technologie keren in meerdere applicaties terug. Dergelijke technologie beschrijft de ontwikkelaar als ‘services’. De nieuwe release introduceert een handvol nieuwe services.

Org Dictionary maakt een verschijning. Woordenlijsten kunnen geüpload worden om de tekstverwerkers van elke app te wapenen met een spellingscontrole van (bijvoorbeeld) bedrijfsspecifieke woorden en de namen van medewerkers.





Work Graph houdt interacties tussen gebruikers, applicaties en projecten bij om de zoekresultaten in Zia Search – Zoho’s platformwijde zoekmachine – te personaliseren met het oog op effectiviteit.





Alle Zoho One apps draaien in browsers en per app op mobiele devices. Het nieuwe Mobile Device Management stelt administrators in staat om de toegangsrechten van mobiele gebruikers op afstand te beheren.

UI

Zoho One’s interface is opgepoetst. Volgens de ontwikkelaar moeten de aanpassingen een consistentere beleving bereiken bij het schakelen tussen apps en devices.

Zoho One’s nieuwe UI en dashboard.

Daarnaast staat persoonlijke aanpasbaarheid centraal: sinds de nieuwe release is het mogelijk om veelgebruikte apps in vaste tabbladen te categoriseren. Ook is het mogelijk om twee dashboards met beknopte rapportages — ofwel widgets — van apps naar keuze samen te stellen.

Daarop aanvullend maakt de ‘Unified Calendar’ een verschijning. De functie omvat een enigszins slimme kalender. Zo kunnen afspraakuitnodigingen automatisch ingedeeld worden in de eerstvolgende tijdslot. We scharen de toevoeging onder het gebruikersinterface omdat het eveneens mogelijk is om vanuit de kalender in te zien of en wanneer er meeting rooms beschikbaar zijn.

Tot slot hebben administrators vanaf nu de optie om de settings van alle apps in een gecentraliseerd overzicht te tweaken, iets wat voorheen uitsluitend per individuele applicatie kon.