Windows 11 rammelt aan meerdere kanten: automatische patch ontbreekt

Gebruikers van Windows 11 ervaren problemen met diverse functies van het besturingssysteem. Microsoft wijdt de storing aan een verlopen certificaat.

Update: op dit moment (5 november, 14:13) lijkt een Windows 11-update de problemen verholpen te hebben.

Sinds 31 oktober zijn de nieuwe Snipping Tool, het touch-toetsenboord, emojitoetsenboord, startmenu, stembediening voor typen en de tipsectie nauwelijks dan wel niet functioneel. Microsoft lanceerde een patch (KB4006746) om drie van de vier problemen op te lossen. De patch is niet automatisch verkrijgbaar en uitsluitend handmatig te downloaden en uitvoeren.

Hoewel de patch problemen met de tipsectie en toetsenboordfuncties verhelpt, blijft de Snipping Tool onbruikbaar. De app werd met Windows 11 geïntroduceerd om een gebruiksvriendelijker alternatief voor de print screen-functie aan te bieden. Ironisch genoeg adviseert Microsoft inmiddels om de tool voorlopig te mijden – en in plaats daarvan terug te vallen op de methode waarvoor de tool in de plaats kwam: print screen-functie, plakken in Paint, afbeelding opslaan en gebruiken naar wens.

“We werken aan een oplossing en voorzien in een update wanneer er meer informatie beschikbaar is”, stelt een woordvoerder van Microsoft.

