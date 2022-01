HP Presence zet de toon voor nieuwe Dragonfly Elite G3 en Chromebook

HP presenteert een scala aan devices op CES 2022. De nieuwe Dragonfly Elite G3 en Dragonfly Chromebook trekken de aandacht. De integratie van HP Presence voor vergaderen zet de toon.

Begin januari staat in het teken van de CES. De grootste fabrikanten presenteren de meest veelbelovende devices. HP is geen uitzondering op de regel. De planning voor 2022 staat bol van de laptops, desktops, displays en workstations. Twee introducties blinken bij de huidige aankondigingen uit.

HP Dragonfly Elite G3 en Chromebook

De HP Elite Dragonfly G3 is het nieuwste model in de high-end serie voor zakelijke gebruikers. HP vervangt de schermverhouding van de vorige Dragonfly (16:9) met een verhouding van 3:2. CPU en RAM zijn geüpdatet naar moderne varianten: een 12th Gen Intel CPU en tot 32GB LPDDR5 RAM. Het gewicht blijft onder een kilogram.

Daarnaast is er de Elite Dragonfly Chromebook, de eerste ChromeOS-optie van de serie. Chromebooks staan niet bepaald bekend om prestaties, maar dit model belooft af te wijken van de norm. Een 12th Gen Intel Alder Lake CPU, geïntegreerde Iris Xe GPU en tot 32GB aan RAM tellen op tot een krachtige optie.

Beide modellen delen een lichtgewicht ontwerp, high-end componenten en een bovengemiddeld lange batterijduur. Veelbelovend, maar geen primeur. Eén eigenschap is daarentegen volledig nieuw. De Dragonfly Chromebook en G3 zijn uitgerust met HP Presence. Die ontwerpkeuze wijst op een groter geheel.

HP Presence

HP introduceerde Presence in oktober van vorig jaar. Producten met het label zijn ontworpen voor videoconferencing. Denk aan hoogwaardige camera’s, microfoons en AI-software voor video en audio. We schreven een artikel over het nieuwe portfolio. De technologie wordt steeds vaker verwerkt in nieuwe releases van HP, waaronder de Dragonfly Chromebook en Dragonfly Elite G3.

Gebruik je de nieuwe modellen tijdens een videoconference, dan volgt en centreert HP Presence Auto Frame je gezicht automatisch. Je blijft centraal en scherp in beeld, ook wanneer je opstaat en rondloopt terwijl je spreekt.

Denken we aan videoconferencen, dan denken we aan een statisch gesprek. We zitten gekluisterd aan een bureau, want opstaan is contact verliezen. De mogelijkheid om te bewegen zonder het gezichtsveld van deelnemers kwijt te raken voegt een nieuwe dimensie aan videoconferencing toe. Auto Frame kan de volledige beleving van videoconferencing gaan veranderen.

HP Presence Dynamic Voice Leveling bereikt hetzelfde voor audio. Stemvolume wordt automatisch gelijkgetrokken, onafhankelijk van de afstand waarop je in een microfoon spreekt. Essentieel voor een staande of lopende presentatie, maar ook wanneer je zittend spreekt is het prettig om zonder kwaliteitsverlies te kunnen bewegen.

Daarnaast maakt de HP Presence Appearance Filter het mogelijk om de weergave van een gezicht glad te trekken. HP is verrassend enthousiast over de optie om rimpels weg te werken. Gebruikers van de filter zouden er simpelweg beter uitzien. Wij zien echter niets dat de functie onderscheidt van bestaande face filters op Instagram, Snapchat en Facebook.

Tot slot stelt Presence de modellen in staat om audio- en video-instellingen te spiegelen naar alle conferencingsoftware op het apparaat. Ofwel: universele instellingen voor Teams, Zoom en elke denkbare tool. Je configureert stemvolume, de camerasensor en Presence-functies eenmalig. Daarna kijk je er nooit meer naar om.

Release en prijs

Onderaan de streep beloven de Elite Dragonfly G2 en Dragonfly Chromebook een hoop. Daartegenover staat waarschijnlijk een flinke prijs. De details zijn nog niet bekend, maar aangezien de voordeligste variant van de Dragonfly G2 rond de 1.650 euro kost, is de kans op een budgetmodel klein. De devices worden in maart (G3) en april (Chromebook) van dit jaar verwacht. HP Presence keert ongetwijfeld in steeds meer productseries terug.