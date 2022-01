Adobe komt met Experience-tools voor persoonlijkere winkelervaring

Abobe introduceert nieuwe Adobe Experience-tools voor retailers. Met de tools kunnen winkeliers klanten persoonlijkere ervaringen bieden.

Met de oplossingen wil Adobe winkels meer mogelijkheden geven om klanten van dienst te zijn met de laatste on- en offline winkeltrends. Denk hierbij aan alternatieve betaalopties als Buy Now, Pay Later (BNPL), online winkelen en click-and-collect. Voor klanten moet er eigenlijk geen verschil zijn tussen online en fysiek winkelen.

Adobe heeft binnen De Experience Cloud hiervoor nu nieuwe tools gelanceerd. Zo maakt Adobe Target het mogelijk de personalisatie te verbeteren, on- en offline interacties met klanten samen te brengen en de data te analyseren met het Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP). Winkeliers krijgen hierdoor een completer beeld van hun klanten en kunnen daardoor betere productaanbevelingen doen. Bijvoorbeeld op basis van recente aankopen en ook up-to-date rewards aanbieden voor kortingen.

Betere betaalmogelijkheden en mobiele interactie

Een ander tool, Payment Services for Adobe Commerce, maakt het voor winkeliers mogelijk klanten alternatieve betaalopties te bieden. Hiermee kunnen retailers veilig alle betaaldata en bestellingen vanuit een enkele locatie afhandelen. Klanten kunnen hierdoor bijvoorbeeld overal ook makkelijker betalen met creditcards, PayPal en andere betaaldiensten.

De komst van Adobe Journey Optimiser geeft winkeliers nu de mogelijkheid mobiele messages te versturen via het Adobe Experience Platform. Hiermee kunnen zij meer real time interactie met klanten bewerkstelligen via pushberichten of sms. Dit moet de winkelervaring van klanten verbeteren, of dit nu online, fysiek of hybride is.

Andere oplossingen die retailers helpen zijn Adobe Experience Manager Authoring Capabilities for PWA Studio voor het bewerken van Adobe Experience Manager-websites en het eerder gelanceerde Creative Cloud Express.