HP introduceert Fortis, laptopserie voor onderwijs

HP lanceert een laptopserie voor scholieren en studenten. HP Fortis bestaat uit twee nieuwe Chromebooks en vier Windows pc’s. Stevige, draagbare ontwerpen en langdurig gebruik staan centraal.

Het bedrijfsleven werkt vanuit huis en op kantoor. Studenten en scholieren leren vanuit huis en op school. “Blended learning”, beschrijft Country Category Manager HP Nederland Hans Barwegen. “De nieuwe standaard voor het onderwijs.”

Volgens Barwegen vraagt de nieuwe standaard om technologie met een ruime levensduur, connectiviteit en grote schermen. HP Fortis werd gelanceerd om aan de eis te voldoen. De laptopserie bestaat uit twee nieuwe Chromebooks en vier Windows pc’s. Alle modellen hebben een redelijk prijskaartje, ruime verbindingsopties en een bovengemiddelde batterijduur.

HP Fortis Chromebooks

De HP Fortis 14 inch G10 Chromebook bevat Intel CPU’s. Sommige uitvoeringen ondersteunen 4G LTE, wat plaatsonafhankelijkheid versterkt. De HD-camera levert een scherpe weergave voor online colleges. Het model ondersteunt de Chrome OS Education Upgrade. De G10 is per direct verkrijgbaar.

De HP Fortis 11 inch G9 draait via een Qualcomm Snapdragon 7c op ARM. Dit is het dunste en lichtste device in de serie. De combinatie van ARM en Chrome OS zorgt voor een razendsnelle opstarttijd. Ook de G9 is verkrijgbaar met 4G LTE. HP verwacht het model vanaf juni te kunnen leveren.

HP ProBook Fortis

De HP ProBook Fortis 14 inch G9 draait op Windows 11 en Intel CPU’s. Wi-Fi 6 wordt ondersteund; 4G LTE is optioneel. De G9 is per direct verkrijgbaar.

Naar verwachting is de HP ProBook Fortis 14 inch G10 ietsjes krachtiger dan de G9. Dit model bevat 12th Gen Intel i3- of i5-processoren. HP Wolf Security for Business is aanwezig en ook Wi-Fi 6 wordt ondersteund. Naar verwachting verschijnt de G10 in april.

HP Pro x360 Fortis

Tot slot lanceert HP de x360 Fortis 11 inch G9 en G10. De displays van beide modellen kunnen om hun as heen draaien. Bijvoorbeeld voor een tabletmodus, waarbij het scherm volledig naar achteren is geklapt en tegen de achterkant van het toetsenboord aandrukt. Sommige uitvoeringen hebben een 5MP camera. Een oplaadbare touchpen wordt naar wens meegeleverd, wat helpt bij schrijven en tekenen.

Opnieuw voorziet Intel in de CPU’s. Beide modellen ondersteunen Wi-Fi 6. 4G LTE is optioneel. De G10 bevat een 12th Gen i3 of i5 CPU en HP Wolf Security for Business. Daarmee is ook de x360 G10 net iets krachtiger dan de x360 G9. De G9 is per direct verkrijgbaar. De G10 volgt verschijnt waarschijnlijk in april.

