Google maakt in Workspace Chat standaard vanaf 22 maart

Google stelt vanaf 22 maart voor betaalde Google Workspace-accounts Chat in als de standaard chatapplicatie. Hiermee wordt de klassieke Hangouts-app voor de standaard chatfunctionaliteit voor de Workspaces-suite uitgefaseerd.

Het uitfaseren van Hangouts als standaard chatfunctionaliteit voor Google Workspace moest eind 2019 plaatvinden, maar is dus tot een later tijdstip uitgesteld.

Voor alle gebruikers die zichzelf nu nog niet hebben gemigreerd, zal het vanaf 22 maart standaard gebeuren. Het betekent dat eindgebruikers die de oude Hangouts-functionaliteit in Gmail gebruiken of de oude Hangouts mobiele app gebruiken, voortaan automatisch worden doorgestuurd naar Google Chat.

De verplichte migratie geldt alleen voor gebruikers van betaalde Google Workspace-accounts. Eindgebruikers van gratis persoonlijke Google-accounts worden niet door de verplichte omschakeling van Hangouts naar Chat getroffen.

Geen op-outmogelijkheid

Gebruikers hebben geen opt-out voor deze doorverwijzing. De website hangouts.google.com blijft functioneren, maar de werking van de mobiele Android- en iOS-apps wordt uitgeschakeld. De meeste chatgeschiedenis bevindt zich al in Google Chat-omgeving. Nieuw aangemaakte chats voor het eigen domein in Google Chat zijn dus straks niet meer zichtbaar in de klassieke Hangouts-omgeving.

Bedrijven die hun chatinstellingen voor deze functionaliteit op ‘Chat and classic Hangouts’ hebben staan, worden 22 maart automatisch overgezet naar ‘Chat preferred’. Zakelijke gebruikers die hun instellingen op ‘Classic Hangouts only’ hebben staan, worden vanaf 4 april 2022 automatisch gemigreerd.