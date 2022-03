Apple presenteert ‘goedkopere’ versie van iPhone SE met 5G

Apple heeft een nieuwe versie van zijn compacte iPhone SE gepresenteerd. Belangrijkste nieuwe onderdelen zijn 5G en de A15 SoC uit.

Eens in de zoveel tijd brengt Apple een verbeterde versie van zijn compacte en goedkopere 4,7-inch LCD iPhone SE uit. De nieuwe versie beschikt nu eindelijk, net als alle andere topmodellen van de iPhone, over 5G-connectiviteit.

A15 Soc en home-knop

Daarnaast beschikt de compacte iPhone over de A15 SoC die tot nu toe alleen in het topmodel iPhone 13 te vinden is. Andere interessante features zijn een 12 megapixelcamera en bescherming tegen stof en water. Bovendien moet de nieuwe SE ook een betere batterijleven hebben, iets wat bij oudere versies vaak een probleem is. Verder heeft de nieuwe kleine iPhone nog een traditionele home-knop -die bij andere modellen ontbreekt- en touch id.

Beschikbaarheid

De nieuwe iPhone SE is beschikbaar in de drie kleuren Midnight, Starlight en Product RED. De Apple iPhone SE is vanaf 18 maart leverbaar en kost vanaf 529 euro.