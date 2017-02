Review: Netgear Orbi wifi-systeem

Networking

Enige tijd geleden publiceerden we een review van Linksys Velop, het eerste zogeheten wifi-systeem dat ons werd toegestuurd om te reviewen. Nu is het tijd voor het tweede systeem: Netgear Orbi. Ook dat hebben we uiteraard aan een grondige test onderworpen en vergeleken met het systeem dat Linksys in het assortiment heeft.

Netgear heeft overduidelijk zijn best gedaan om een product te ontwerpen en ontwikkelen dat niet lijkt op een traditionele router. Het heeft nog het meest weg van een vaas. Dit is gedaan met de plaatsing van de Orbi-modules in het achterhoofd. Het idee is dat je deze in het zicht zet, omdat je het draadloze signaal dan zoveel mogelijk ‘ademruimte’ geeft. Wat ons betreft ziet het er zonder meer beter uit dan een normale router. De Orbi-modules zijn echter wel behoorlijk hoog, zo’n 23 centimeter. Relatief onopvallend zoals de Velop-modules zijn ze in ieder geval niet.

De twee modules van ons testsysteem zijn uiterlijk nagenoeg identiek. Beide beschikken over vier netwerkaansluitingen, een usb 2.0-aansluiting en een synchronisatieknop. Cosmetisch is het enige verschil tussen de twee modules dat de router een van de vier netwerkaansluitingen gebruikt als internetaansluiting (te herkennen aan de gele kleur) en dat de router een blauw dekseltje bovenop heeft in plaats van een wit.

Je kunt het Orbi-systeem op dit moment bij de officiële verkooppunten alleen kopen als set van twee, waarvoor je 439 euro kwijt bent. Dat is een tientje meer dan twee Linksys Velop-modules. Een losse module is op dit moment nog niet te koop. Die komt volgens de Orbi-pagina van Netgear binnenkort (voor 259,99 euro), iets wat we al enkele maanden horen overigens. In onze review van de Linksys Velop hebben we al uiteengezet waarom de prijs die wordt gevraagd voor systemen zoals de Velop en de Orbi op zich helemaal niet zo gek is, ook al is de initiële uitgave natuurlijk fors. Als je puur kijkt naar wat je krijgt voor je geld, zijn dit soort prijzen te verantwoorden wat ons betreft.