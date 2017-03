Review: Iiyama ProLite XUB2792QSU-B1

Hardware

Iiyama stuurde ons enige tijde geleden een nieuwe 27 inch-monitor op, de Iiyama ProLite XUB2792QSU-B1. We hebben hem een tijdje op het bureau gehad en er dus behoorlijk wat ervaring mee op kunnen doen. Tijd dus voor een uitgebreide review van deze monitor met IPS-paneel en een schermresolutie van 2560 x 1440 pixels (QHD).

De nieuwe Iiyama ProLite XUB2792QSU is een WQHD-monitor die je voor allerlei doeleinden in kunt zetten. Met de opkomst van nieuwe gamingmonitoren met een hogere verversingssnelheid, zoals de Samsung CFG70, kunnen we monitoren die hier niet over beschikken niet langer meer uitdrukkelijk aanraden voor gamingdoeleinden. Althans, als je alleen met het beste van het beste genoegen neemt. Je kunt natuurlijk wel degelijk gamen met deze monitor, hij ondersteunt bijvoorbeeld FreeSync. Voor zakelijk gebruik of voor een thuiskantoor is dit exemplaar ook zeker geschikt. Zo beschikt de monitor over een ecomodus en een modus om blauwlicht te filteren, wat werken laat op de avond een heel stuk prettiger moet maken.

Met dank aan de WQHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels beschikt de monitor over veel meer schermruimte dan een Full HD-monitor (1920 x 1080 pixels). Natuurlijk heeft een 4K-monitor nog meer pixels en schermruimte, maar op een formaat van 27 inch werkt WQHD toch wel het beste. Voor een 4K-monitor moet je wat ons betreft eigenlijk kijken naar formaten van minimaal 30 inch.

Iiyama heeft verder geprobeerd de monitor zo volledig mogelijk te maken. Zo beschikt het scherm over een 10bit-paneel met meer dan 1 miljard kleuren, zijn er voldoende aansluitingen aanwezig en zijn er twee stereo-speakers ingebouwd. Nu moet je van monitorspeakers eigenlijk niets verwachten, maar voor een simpele YouTube-video of powerpoint-presentatie is het toch wel heel handig om te hebben.

De Iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 is verkrijgbaar vanaf 399 euro.