Review: EnGenius EnMesh mesh wifi-systeem

Naar aanleiding van eerdere reviews van mesh-systemen die we hier op Techzine hebben gepubliceerd, kregen we de vraag vanuit Alcadis, de distributeur die onder andere EnGenius in Nederland in de markt zet, of we ook eens naar EnMesh wilden kijken. Aangezien we graag een zo compleet mogelijk beeld van de markt hebben, doen we dat uiteraard graag. Weet deze dual-band mesh-oplossing ons te overtuigen? Je leest het in deze review.

EnGenius EnMesh wordt geleverd in een verpakking zonder al te veel fratsen, iets wat je niet van alle multi-room wifi-producten kunt zeggen. De EMR3000-KIT zoals de volledige productcode luidt, bestaat uit drie modules. Voor de meeste huizen zal dit naar alle waarschijnlijkheid volstaan als het gaat om het totale bereik van het signaal. Bandbreedte is in theorie in ieder geval een ander verhaal, maar daar komen we verderop nog even op terug als we naar de praktijkervaringen kijken.

Drie op een rij

De modules zelf zijn alle gelijk en je kunt ze allemaal ophangen met de meegeleverde schroeven en pluggen. Het maakt dus niets uit welke je eerst pakt en gebruikt als router. Wel staat duidelijk aangegeven welke van de twee poorten je moet gebruiken voor de WAN-aansluiting. Uiteraard heb je per systeem maar één WAN-aansluiting nodig, dus de WAN-aansluiting op de satellieten vervalt. Die kun je nog wel gewoon als LAN-aansluiting inzetten. Je houdt dus in totaal vijf LAN-aansluitingen over: twee op elk van de twee satellieten en eentje op de router. Als je in de buurt van je router veel bekabeld aangesloten apparatuur hebt, dan kan het zijn dat je er nog een switch bij moet zetten.

Op alle drie de modules is verder nog een USB-aansluiting aangebracht. Je kunt deze gebruiken om een opslagmedium op aan te sluiten. De inhoud daarvan kun je dan delen met je netwerk. Let wel, SAMBA staat standaard uit, dat moet je even handmatig inschakelen. Ook kun je hier instellingen doorvoeren voor de opnames die gemaakt worden met de MeshCam. De Neutron AP MeshCam is een combinatie van ip-camera en access point en kun je aan EnMesh koppelen. Best een slimme combinatie, al kun je je afvragen of de beste locatie voor een camera ook de beste locatie voor een access point is (en andersom).

Riep iemand Huddle?

De vormgeving van de modules is verder redelijk neutraal. Niet iedereen zal gecharmeerd zijn van de glossy afwerking van het plastic wellicht, de modules zijn zo beperkt qua formaat dat ze sowieso niet enorm opvallen. Het ledje is ook discreet in een rand weggewerkt (en kan worden uitgeschakeld, maar dat terzijde).

Als je de mesh-markt al wat langer volgt, is het alleen wel duidelijk dat we hier te maken hebben met een bekend gezicht, namelijk dat van de Sitecom Huddle. Er zijn wat verschillen te zien in hoe de aansluitingen in de behuizing verwerkt zijn, maar het algemene design is hetzelfde. Het feit dat Huddle na veel vijven en zessen ergens in maart 2017 is geannuleerd door Sitecom (wat tevens het einde betekende van de hele netwerkbusiness van dat bedrijf) en dat de aankondiging van EnMesh op 4 april 2017 was, doet vermoeden dat EnGenius handig gebruikgemaakt heeft van het bestaande design.

Het is geen geheim dat er veel minder routerfabrieken zijn dan merken die ze uitbrengen. Wij hebben in de jaren dat we de routermarkt volgen en routers testen al zo vaak modellen gezien van verschillende fabrikanten die overduidelijk onderliggend identiek waren. Zeker als je bedenkt dat Sitecom er toch mee gestopt was, is het alleen maar slim van EnGenius, mits ons vermoeden klopt uiteraard. Waarom zou je het wiel zelf uitvinden als er al een design klaarligt?

Wat nu eigenlijk waar op lijkt, doet er uiteindelijk ook niet zoveel toe. Feit is dat je EnMesh op dit moment kunt kopen, iets wat nooit is gelukt bij Huddle. De adviesprijs voor de set van drie is 259 euro. Daarmee zit het een tientje boven de 249 euro die TP-Link op het moment voor het Deco M5-systeem vraagt. Dat is dan ook meteen de voornaamste concurrent.