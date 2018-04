2 maanden met de BlackBerry KEYone Black smartphone – terugkeer van een icoon

Naast Nokia is er nog een grote naam uit het verleden van de mobiele telefonie die aan een revival bezig is. Of dat in ieder geval als doelstelling heeft. Het gaat hier uiteraard om Blackberry, dat tegenwoordig door het Chinese TCL in de markt gezet wordt. Wij kregen de mogelijkheid om een tijdje met de BlackBerry KEYone (hierna Blackberry Keyone) rond te lopen. Worden we hier warm van, of laat het ons koud? Je leest het in dit artikel.

Blackberry heeft een rijke geschiedenis in de wereld van de telefonie. Een term zoals pingen, maar ook het iconische rode notificatieledje werd er lange tijd mee verbonden. De ingebouwde security van de toestellen was eveneens beroemd. In veel ‘gevoelige’ sectoren werd eigenlijk automatisch voor Blackberry gekozen, mede ook vanwege het centrale beheer (middels het BES MDM-pakket).

Blackberry 10 geflopt

Blackberry hield echter veel te lang vast aan het verouderde BlackBerry OS. Dat resulteerde in een neergang van het marktaandeel waar je niet goed van werd. Veel te laat werd de stap gezet om een nieuw OS in de markt te zetten. In 2013 kwam toen nog Research In Motion met BlackBerry 10.

De markt was tegen die tijd echter al verdeeld tussen Android en iOS. Daar was geen beginnen aan voor het merk. Dit terwijl het OS zelf zeker niet slecht was, naar onze mening. Er zaten ook de nodige innovatieve dingen ingebakken, zoals de Hub maar ook de Peek-functie, waarbij je even snel vanaf onderen het scherm in kon vegen om te kijken of er nog wat nieuws te melden was.

Blackberry 10 is dus faliekant geflopt, waarna men zich bij Blackberry primair bezig ging houden met de software-kant van het verhaal. Er werd ook stevig ingezet op een leadership-rol binnen de discussie over GDPR bijvoorbeeld. In toestellen maken had het bedrijf geen zin meer. Daar waren ze wel van genezen na Blackberry 10.

TCL

Dat alle toestellen tegenwoordig vrijwel volledig in China worden gefabriceerd, is geen geheim uiteraard. Iedereen die het over ‘Chinese rommel’ heeft als hij zelf een iPhone heeft en het over een toestel van bijvoorbeeld Huawei heeft, doet er goed aan om zich te realiseren dat de iPhone die hij in zijn broekzak heeft ook gewoon bij Foxconn in elkaar geschroefd en geplakt wordt.

Uiteraard zijn er meerdere merken uit die regionen die toestellen onder eigen naam in de markt zetten. De bekendste is ongetwijfeld Huawei, maar ook Oppo, OnePlus en Xiaomi zijn inmiddels redelijk bekend in Europa. Er worden echter ook ‘Westerse’ modellen in licentie gemaakt. Zo hebben we een tijdje geleden al eens de Nokia 8 aan de tand gevoeld, gemaakt door HMD Global, een bedrijf met stevige banden met Foxconn.

TCL is ook een bezig baasje op dit vlak. Het fabriceert de toestellen voor Alcatel en heeft dus ook de licentie gekocht voor het merk Blackberry. Gezien de historisch sterke naam van dat merk (vooral in de jaren ‘00), is dat laatste zeker geen gekke zet. Er zijn net zoals bij Nokia nog veel mensen met een naar alle waarschijnlijkheid goede herinnering aan het merk.

Revival, nu met Blackberry Keyone

In de afgelopen jaren zijn er al enkele nieuwe Blackberry-toestellen op de markt gebracht. Dit keer niet langer met een eigen OS, maar gewoon draaiend op Android. Ook dat is logisch, een andere keuze is er eigenlijk niet als je mee wil doen in de concurrentiestrijd met de andere aanbieders op de markt.

De Blackberry Keyone is een van de meest recente toestellen. Vorig jaar kwam daarvan de zilveren variant al op de markt, met 3GB RAM en 32GB interne opslag. Inmiddels is er ook een variant met 4GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64GB. Dat model – dat zo’n 629 euro moet opbrengen als je hem los koopt – hebben wij opgestuurd gekregen (met dank aan Ingram Micro). We hebben er een ruime maand mee rondgelopen als primair toestel voor we zijn overgegaan op het schrijven van dit artikel. Je krijgt dus als het goed is een goed beeld van hoe het toestel in de praktijk bevalt.