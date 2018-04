Paessler PRTG netwerkmonitoring review – inzicht in je backbone

De netwerkinfrastructuur van een bedrijf wordt vaak aangeduid met de term ‘backbone’, oftewel ruggengraat. Deze benaming geeft aan hoe belangrijk het netwerk is voor een bedrijf. Zonder deze infrastructuur is de samenhang weg en stort het geheel in elkaar, om het maar eens met gevoel voor drama te zeggen. Het is dan ook zaak als bedrijf dat je goed in de gaten houdt hoe het gesteld is met je netwerk. Paessler is een Duits bedrijf dat zich hier vrijwel uitsluitend mee bezighoudt. Met hun Paessler Router Traffic Grapher (PRTG) kun je tot in detail monitoren hoe het is gesteld met je netwerk. Wij hebben hier eens iets beter naar gekeken.

Paessler is een bedrijf dat al ruim 20 jaar bestaat. Het is opgericht in 1997. De oprichter van het bedrijf, die het bedrijf ook zijn naam heeft gegeven, kreeg op een gegeven moment problemen met het bedrijfsnetwerk. Om erachter te komen waar het probleem lag, installeerde hij MRTG, een gratis tool waarmee je het verkeer in een netwerk kunt monitoren. Daar werd Paessler echter niet veel wijzer van; het was te ingewikkeld. Vandaar dat hij zijn eigen software heeft ontwikkeld, PRTG.

Alleen PRTG

Inmiddels is PRTG de enige software die het bedrijf nog ontwikkelt. Daar zijn in totaal zo’n 200 medewerkers zoet mee. Het hoofdkantoor van Paessler is gevestigd in Nürnberg.

Veel Duitse bedrijven richten zich eerst op Duitsland, daarna op de rest van de wereld. Paessler is in dat opzicht bijzonder, want de VS is de grootste markt voor het bedrijf. Daarna volgen DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is echter ook zeker een land waar men de pijlen op gericht heeft. Dit doet men primair via kanaalpartners. Die verlenen ook de service die bij de software komt kijken. Dat doet PRTG zelf niet. Naar eigen zeggen omdat het eigenlijk niet nodig is, zo eenvoudig is de software in gebruik. Netwerkomgevingen worden wel steeds complexer, omdat er simpelweg steeds meer apparaten bijkomen. Dit wordt dan ook steeds lastiger om vol te houden.

Iets anders waar Paessler op het moment tegenaan loopt, is dat veel bedrijven liever geen geld willen uitgeven aan monitoringsoftware voor netwerken. Grote concurrenten in de markt zijn bijvoorbeeld Nagios en Solarwinds, die ook de nodige gratis tools aanbieden. Dat doet Paessler overigens ook. De kosten van PRTG hangen af van hoeveel je wilt kunnen monitoren en variëren van gratis tot 45.000 euro, volgens de website van Paessler.