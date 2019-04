Review: Shuttle DH370 mini pc

Speciaal voor diegenen die niet op zoek zijn naar een compacte laptop, maar juist een potente mini-pc zoeken voor kantoorapplicaties, smarthome toepassing of voor streaming audio toepassing levert Shuttle de hele interessante Shuttle DH370. Deze pc is geheel naar wens te configureren voor het doel waarvoor deze pc wordt ingezet en hierbij presteert deze compacte Shuttle ook nog eens uitstekend.

Het formaat van deze Shuttle DH370 is nog wel het best te vergelijken met het formaat van een vroegere CD-ROM drive. Ook het uiterlijke design zet ons eerst even op het verkeerde been. Ondanks de breedte van deze Shuttle een halve centimeter breder is dan zo’n drive, vinden we het ongelofelijk hoe veel technologie er vandaag de dag in een kleine behuizing als dit kan worden ondergebracht.

Veelzijdige Barebone

Wij ontvangen deze DH370 als een barebone met een door de leverancier voorgeïnstalleerde processor en geheugenmodules. Er is geen harddisk of solid state gemonteerd. Ook het operating system is dus niet voorgeïnstalleerd. Dit heeft de fabrikant echter niet uit luiheid gedaan. Wanneer er immers een compleet systeem wordt uitgeleverd inclusief harddisk of SSD, zal de fabrikant of distributeur gehouden zijn aan – in beton gegoten – contractafspraken met het machtige Microsoft.

Zonder opslagmedium mag deze mini-pc zonder softwarelicentie worden uitgeleverd waardoor deze pc voor een grotere groep gebruikers interessant wordt. Kopers van deze DH370 kunnen dus een operating system kiezen voor het doel waar deze pc wordt ingezet. Kiest de gebruiker ervoor om de pc onder een bureau of achter een monitor te schroeven, dan volstaat het installeren van een opslagmedium en een 64-bit versie van Windows 10 of Linux OS.

Industrieel gebruik

Wanneer deze pc wordt toegepast in een industriële omgeving, dan heeft de beheerder de keuze om het OS te installeren dat het best past bij de industriële software van de machines die met deze pc worden aangestuurd. Veelal draait deze software niet op de laatste OS-versies. Wil je graag een smarthome omgeving inrichten, dan voldoet deze pc ook perfect voor dit doel. Deze Shuttle DH370 is dan wel klein, maar het toepassingsgebied is enorm.