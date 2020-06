Review: Microsoft Surface Book 3, flexibel productiviteitsmonster

De Microsoft Surface Book 3 is de meest krachtige en flexibele laptop in de Surface-lijn. Uniek aan de Surface Book 3 is dat het niet alleen een krachtige zakelijke laptop is, maar hij ook als tablet door het leven kan gaan. Techzine ging aan de slag met de Surface Book 3 13,5 inch en zoekt uit of de Surface Book 3 zijn stevige prijskaartje waard is.

De Microsoft Surface Book 3 ziet er op het eerste gezicht uit als een standaard laptop, maar schijn bedriegt. Met een knopje rechts op het toetsenbord wordt het beeldscherm losgekoppeld, waardoor de Surface Book 3 als tablet te gebruiken is. Dat heeft Microsoft technisch slim opgelost: de grootste accu en de GPU zitten in het toetsenbord; in het tabletdeel zitten nog een kleine accu en de CPU. Zo blijft de tablet dun en licht, maar is het tegelijk een volledig en snel Windows-apparaat. In de trein naar huis nog even een presentatie doornemen of na een lange werkdag een film kijken? Het is geen enkel probleem.

Voor zwaardere taken of een dag werken moet het toetsenbord aangekoppeld worden, wat op twee manieren kan. Met het scherm naar voren wordt de Surface Book 3 een normale laptop; als je het scherm naar achteren zet komt hij in de zogenaamde Studio-modus. Klap je hem plat tegen het toetsenbord aan, dan is hij in combinatie met de optionele Surface Pen ideaal te gebruiken voor grafisch werk. Half opengeklapt kun je hem als tent neerzetten, ideaal om een presentatie aan een groep collega’s te laten zien.

Wanneer de laptop dichtgeklapt is zit er een klein gat tussen de twee helften in de buurt van het scharnier en komt hij iets minder stevig over dan een normale laptop. Als je in dichtgeklapte stand wat druk zet op de bovenkant geeft het geheel een beetje mee, maar niet zoveel dat we verwachten dat het invloed heeft op de levensduur. Los van die puntjes valt het goede materiaalgebruik en de prachtige afwerking van de Surface Book 3 op. Het hele apparaat is uit magnesiun opgetrokken, waardoor vooral de tablet opvallend licht is voor zijn formaat en rekenkracht.

Voldoende aansluitingen

De Microsoft Surface Book 3 beschikt over twee USB-A poorten en een USB-C poort. Zo is de laptop standaard compatibel met alle USB-apparaten en bovendien toekomstbestendig. Toch was een tweede USB-C poort geen overbodige luxe geweest: de laptop heeft geen HDMI-poort en zodra je dus een display wilt aansluiten is de enige USB-C poort bezet. Natuurlijk is dat op te lossen met een USB-hub, maar het is jammer dat dat een vereiste is. Ook vinden we het jammer dat Thunderbolt-ondersteuning ontbreekt op de USB-C poort; Microsoft laat weten dat het Thunderbolt niet veilig genoeg vind voor zijn Surface-producten.

Hoewel Microsoft de SD-kaart lezer op de Surface Laptop 3 achterwege liet, kan de Surface Book 3 wel met SD-kaartjes overweg. Dat is erg fijn, zeker voor wie regelmatig met een camera werkt. Verder heeft de Surface Book 3 nog een magnetische laadpoort en op de tablet een 3,5 millimeter audiojack en een tweede magnetische laadpoort.

Heerlijk toetsenbord

Microsoft heeft het toetsenbord van de Surface Book 3 erg goed voor elkaar. Zelfs op de door ons geteste 13,5 inch variant zijn de toetsen groot genoeg en staan ze ver genoeg uit elkaar. De key travel is behoorlijk groot en het toetsenbord geeft voldoende feedback. Het typt kortom heerlijk.

De trackpad is eveneens erg goed. Het oppervlakte voelt fijn aan; het is stroef genoeg om wat weerstand te bieden maar niet te stroef. Gebaren met meerdere vingers worden moeiteloos herkend door de trackpad en dat maakt werken op de Surface Book 3 erg prettig.

De positie van de power-knop van de Surface Book 3 is even wennen, bovenop aan de linker kant. Wanneer je het apparaat in tabletmodus gebruikt is dat logisch, maar voor een laptop is het even wennen. Naast de powerknop zit een volumetoets, zodat je ook in tabletmodus eenvoudig het volume kunt aanpassen. In laptopmodus kun je ook gebruikmaken van de volumeknoppen die in de rij functietoetsen verwerkt zitten.

Display valt tegen

In plaats van een 16:9-scherm zoals de meeste laptops hebben, heeft de Microsoft Surface Book 3 een 3:2 scherm. Dat betekent dat hij wat hoger is dan de meeste schermen, wat handig is wanneer je bijvoorbeeld met documenten werkt of webpagina’s bezoekt. Als je twee vensters naast elkaar wilt zetten is het minder handig: dan worden de vensters wel erg smal. Voor de meeste productiviteitstaken is het hoge scherm echter handig en daar zijn we wel over te spreken.

Kwalitatief zijn we niet helemaal van het scherm overtuigd. De verlichting van het scherm is niet helemaal uniform en het scherm is een beetje te warm afgesteld. Bovendien is de helderheid niet zo heel hoog en is het scherm behoorlijk reflectief. Als je binnen op kantoor zit is dat niet echt een probleem, maar als je de Surface Book 3 een keer buiten wilt gebruiken is het niet ideaal.

De scherpte van het scherm is gelukkig wel helemaal in orde. De door ons geteste 13,5 inch variant heeft een touchscreen met een resolutie van 3000×2000 pixels, de 15 inch variant heeft een resolutie van 3240×2160 pixels. Dat komt neer op een pixeldichtheid van 267ppi in de kleine versie en 260ppi in de grote versie. De schermen zijn standaard aanraakgevoelig en bieden ondersteuning voor de Surface Pen.

Krachtige specificaties

De Surface Book 3 komt met zijn veelzijdige ontwerp misschien niet direct over als een erg krachtige machine, maar dat is het zeker wel. We hebben hier te maken met de krachtigste Surface-laptop tot nu toe. De 13,5 inch variant is uitgerust met een 10e genratie Intel Core i5 of Core i7 chip, de 15 inch variant heeft standaard een 10e generatie Core i7. De laptops zijn uit te rusten met maximaal 32GB werkgeheugen en een 1TB SSD. De Surface Book 3 13,5 inch heeft een GeForce GTX 1650 GPU. Voor de 15 inch variant biedt Microsoft de keuze uit een GeForce GTX 1660 Ti of Quadro RTX 3000. Dankzij die laatste optie is de Surface Book 3 ook een serieuze optie voor grafische professionals of mensen die met CAD-systemen zoals SolidWorks werken.

Het door ons geteste exemplaar heeft een Core i7, GTX 1650 en 32GB werkgeheugen en werkt razendsnel. Alle basistaken gaan vloeiend, een hele berg programma’s en tabbladen naast elkaar draaien is geen probleem en ook zwaardere programma’s als Photoshop kosten de laptop niet veel moeite. Ondanks het compacte ontwerp hebben we geen last gehad van warmteproblemen met de Surface Book 3.

Microsoft claimt zo’n 17 uur batterijduur bij licht gebruik voor de Surface Book 3 15 inch en ongeveer 15 uur voor de Surface Book 3 13,5 inch. Dat klinkt mooi, maar daar zijn wij in onze tests niet bij in de buurt gekomen. Met middelzwaar gebruik (browsen en tekst verwerken, ~2 uur video kijken, licht Photoshop-werk), een hoge scherm helderheid en de aanbevolen stroom-instellingen hield de laptop het ongeveer 6 uur vol in onze test. Dat kan zeker opgerekt worden en 10 uur met licht gebruik lijkt ons haalbaar, maar 15 uur is echt teveel gevraagd. Dat betekent dat de Microsoft Surface Book 3 nog steeds een prima accuduur heeft, maar niet zo goed presteert als Microsoft belooft.

Complete hardware

De hardware van de Microsoft Surface Book 3 is uitgebreid. De laptop heeft geen vingerafdrukscanner, maar de Windows Hello-camera doet erg goed zijn werk. Zodra je goed en wel voor de laptop zit is hij ontgrendeld en het systeem is bovendien veilig. Windows Hello-gegevens worden opgeslagen op de TPM 2.0-chip in de Surface Book 3. Die chip zorgt ook voor veilige BitLocker encryptie op deze machine.

Speciaal voor zakelijke gebruikers heeft Microsoft de Surface Book 3 geoptimaliseerd voor video calls met bijvoorbeeld Microsoft Teams. Dankzij de ingebouwde far field microfoons ben je ook nog verstaanbaar als je niet direct voor de laptop zit.

Natuurlijk zit er een webcam boven het scherm, dat is een 5-megapixel camera die helaas moeite heeft om huidtinten helemaal goed te krijgen. Achterop de Surface Book 3 zit nog een 8-megapixel camera die je kunt gebruiken als het apparaat in tabletmodus is. Kwalitatief is de camera niet heel goed en een nuttige use case kunnen we er eigenlijk niet voor bedenken.

De speakers van de Surface Book 3 vallen een beetje tegen. Dat heeft ermee te maken dat ze in de tablet naast het scherm zitten. Voor tabletspeakers zijn ze niet verkeerd. Vergeleken met de speakers in de gemiddelde laptop merk je dat de speakers gewoon te klein zijn om een ruimtelijk en vol geluid te produceren.

Conclusie

Met de Microsoft Surface Book 3 zet Microsoft een ongekend uitgebreide en krachtige laptop neer. Het dunne en lichte apparaat is goed gebouwd en het is erg fijn dat het scherm zo nu en dan los te koppelen is om als tablet te gebruiken. Vanwege de optie om een krachtige Quadro-GPU in de Surface Book 3 te stoppen is hij zelfs tegen zware grafische taken opgewassen.

Bovendien is de hardware compleet en de batterij goed, waardoor de Surface Book 3 je prettig de werkdag doorhelpt. De fijne ontgrendeling via Windows Hello, het heerlijke toetsenbord en de prima trackpad maken het apparaat een genot om op de werken.

Toch zijn er ook wat nadelen, die gezien de hoge prijs van de Surface Book 3 (1.899 tot 4.149 euro afhankelijk van de configuratie) jammer zijn. Het display heeft een fijne beeldverhouding en is scherp genoeg, maar is niet ideaal qua helderheid en kleurweergave. Ook de speaker van de laptop is niet ideaal, hoewel dat een verdedigbaar compromis is gezien het veelzijdige ontwerp.

Uiteindelijk is de Surface Book 3 een heerlijk apparaat dat zeker de moeite waard is. Het Book-ontwerp kent zijn prijs en het display is niet optimaal, maar daar staat tegenover dat deze laptop ontzettend krachtig en veelzijdig is en de basisuitrusting uitstekend in orde heeft.