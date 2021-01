Review: Bose QuietComfort Earbuds, geweldige noise cancelling

Steeds meer merken duiken op de markt van volledig draadloze bluetooth-oordopjes. Die zijn er inmiddels in vele soorten en maten, ook met active noise cancellation. Meestal komt de ruisonderdrukking van draadloze oordoppen echter op een tweede plaats. Bose gooit het over een andere boeg, en richt zich met de QuietComfort Earbuds volledig op de noise cancelling-functie. In deze review zoeken we uit hoe dat uitpakt.

Over het algemeen staat bij draadloze oordopjes een zo comfortabel en licht mogelijk ontwerp op de eerste plaats. Modellen als de Galaxy Buds Live van Samsung en AirPods Pro van Apple bieden wel actieve ruisonderdrukking, maar missen de fysieke ruimte om die functie echt goed uit te werken. Sony en Bose zijn al jaren marktleider met hun noise cancelling headphones. Niet geheel toevallig deed Sony vorig jaar met de WF-1000XM3 voor het eerst een poging om écht goede ruisonderdrukking in draadloze oordopjes te stoppen. Inmiddels heeft Bose met de QuietComfort Earbuds dus een antwoord klaar.

Hybride ontwerp

Een van de problemen van de dopjes van Sony was dat ze niet erg comfortabel waren. Dat doet Bose een stuk beter. De QuietComfort Earbuds zijn weliswaar groot; ze zitten comfortabel en we kunnen ze moeiteloos uren dragen. Het rubberen tipje valt over alle delen die je oor raken. Daardoor zijn er geen harde stukken die tegen je oor zitten en na wat langer gebruik gaan irriteren.

Bovendien blijven de dopjes goed zitten. Dankzij de draagvleugeltjes blijft het gewicht goed hangen, en is het ook geen probleem de Earbuds zo nu en dan tijdens het sporten te gebruiken. Dat laatste kunnen de dopjes ook prima aan: ze zijn IPx4 spatwaterbestendig.

Toch voelt het hele ontwerp duidelijk als een hybride oplossing. Waar je bij de populaire modellen van Samsung of Apple nauwelijks doorhebt dat je ze in je oor hebt, zijn deze QC Earbuds van Bose altijd duidelijk aanwezig. Dat merk je ook als je er, bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht, tegenaan wilt liggen. Zolang het oppervlakte waar je tegenaan ligt zacht is gaat het wel, maar echt comfortabel is het nooit.

Hetzelfde geldt voor de oplaadcase: die is ruim twee keer zo groot als bijvoorbeeld de case van de AirPods. Even makkelijk in je jas- of broekzak steken is er dus niet echt bij. Dat is de prijs die je betaalt voor de kwaliteit van deze oordopjes.

Sublieme ruisonderdrukking

Die is namelijk briljant. De ruisonderdrukking doet nauwelijks onder voor die van een grote over ear koptelefoon als de Bose Noise Cancelling Headphones 700 of Sony WH-1000XM4. De actieve ruisonderdrukking is iets minder sterk dan die van de bekende grote headsets. De bromtonen van een vliegtuig- of treinmotor worden daarmee misschien iets minder gefilterd.

Daar staat echter tegenover dat de oordopjes vanwege hun in-ear ontwerp ook passieve ruisonderdrukking bieden. Sommige lastig uit te filteren geluiden als stemmen worden daardoor juist iets beter onderdrukt. Op kantoor komen deze dopjes daardoor uitstekend tot hun recht.

De QC Earbuds ondersteunen tien niveaus van ruisonderdrukking, die variëren van extra geluid doorlaten tot geluid onderdrukken. Je kunt ze instellen via de app. Daar kun je ook drie favoriete niveaus kiezen waar je vervolgens via een dubbele tik op het linker oordopje doorheen kunt bladeren. Handige extra is dat de Earbuds direct naar een volledig geluid doorlatende modus switchen als je een van de twee dopjes uit je oren haalt, zodat je makkelijk een gesprek kunt voeren.

Heerlijk geluid

Net als de ruisonderdrukking, is de geluidskwaliteit van de QuietComfort Earbuds uitstekend. De oordoppen hebben een diepe bas en klinken energiek en vol. Hoge tonen zijn helder en goed gedefinieerd. Het geluid klinkt een beetje gedrongen, maar dat is bijna inherent aan de kleine vorm van de dopjes.

Qua geluidskwaliteit kun je stellen dat de QuietComfort Earbuds tussen de traditionele draadloze oordopjes en grote koptelefoons in zitten. Ze missen de ruimtelijkheid die een grotere headset wel neer kan zetten, maar klinken voller en hebben een betere bas dan de meeste draadloze oordopjes. Een prima prestatie, als je het ons vraagt.

Voor muziek en spraak

Muziek klinkt dus lekker door de QuitetComfort Earbuds en ook spraak komt goed gedefinieerd en helder over. Bose heeft de oordopjes van een array aan microfoons voorzien, waardoor ze ook jouw stem goed oppikken. Tijdens telefoongesprekken of Teams-calls doen ze dus ook prima hun werk. Alleen buiten als het waait gaan ze nat, maar dat geldt voor de meeste oordoppen.

Helaas zijn de QC Earbuds niet echt geschikt voor het kijken van video’s. Er zit een relatief grote lag in de verbinding. In een videocall is dat niet storend omdat de kwaliteit en synchronisatie van het beeld daar over het algemeen toch niet perfect is. Maar bij het kijken van een film of YouTube-filmpje waarin mensen spreken of zingen is de vertraging wel storend.

Prima bediening

Je bedient de QuietComfort Earbuds via twee aanraakgevoelige vlakken op de zijkant. Dat is even wennen, maar de Bose-app legt het goed uit en alle functies die je zou verwachten zijn aanwezig. Je kunt bijvoorbeeld het volume aanpassen, een snelkoppeling voor Google Assistent of Siri instellen en het accuniveau van de dopjes beluisteren.

De app zelf werkt prima, maar is enigszins beperkt. Je kunt het volume en de mate van ruisonderdrukking instellen en zien hoe je de dopjes precies moet bedienen. Daar zijn een aantal aanpassingsmogelijkheden in, maar daar houden de functies wel op. Een equalizer is bijvoorbeeld niet aanwezig in de app.

Een nadeel is dat de oordopjes geen multipoint Bluetooth-verbinding ondersteunen. Dat wil zeggen dat ze maar met één apparaat tegelijk verbonden kunnen zijn en dus niet, zoals veel moderne headsets, kunnen switchen tussen twee apparaten.

Voldoende stroom voor een lange vlucht

Het forse formaat van de QuietComfort Earbuds is voor de batterij een voordeel. Die gaat namelijk zo’n 6 uur mee op één lading, wat behoorlijk veel is voor draadloze oordopjes. En hoewel je er geen volledige intercontinentale vlucht mee doorkomt, is tijdens het eten even bijladen in de oplaadcase voldoende om die vlucht wél door te komen.

Overigens valt de batterijcapaciteit van die case ons gezien het formaat wel een beetje tegen. Daar gaan nog twee volledige ladingen in, voor een totaal van 18 uur speeltijd. Niet verkeerd, maar je zou zeggen dat in zo’n groot hoesje een betere batterij past. Opladen van de case doe je draadloos of via de USB-C poort op de achterkant.

Conclusie

Bose richt zich met de QuietComfort Earbuds duidelijk op een andere markt dan bijvoorbeeld de Apple AirPods Pro. De uitstekende geluidskwaliteit en noise cancelling maken deze oordopjes een welkome aanvulling op de markt, in plaats van de zoveelste comfortabele maar niet bijzondere draadloze oordopjes.

Kwalitatief kruipen deze QC Earbuds zelfs tegen grotere headsets aan, maar dan in een compacte en makkelijk mee te nemen form-factor. Dat maakt ze ideaal voor iedereen die geen grote headset wil meeslepen, maar wel rustig wil werken in een kantoortuin of tijdens een lange vlucht.

Die verhoogde kwaliteit komt niet zonder kosten: ten eerste zijn de dopjes met hun prijs van 280 euro niet goedkoop. Bovendien lever je qua comfort en gebruiksgemak het een en ander in tegenover meer gangbare draadloze oordopjes. Andere kleine nadeeltjes zijn het gebrek aan multipoint-ondersteuning en de vertraging in de verbinding die video’s kijken lastiger maakt. Desalniettemin zijn dit de oortjes waar je met zijn als je op zoek bent naar draadloze oordopjes zonder compromissen op qua geluidskwaliteit en ruisonderdrukking.