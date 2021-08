Review: Microsoft Surface Laptop 4 – Niet uniek, maar fitter dan ooit

Van Microsoft ontvingen we de Microsoft Surface Laptop 4 ter review. Een laptop die we op de redactie maar al te goed kennen. We gebruiken inmiddels al enkele jaren Surface-laptops, waardoor we als geen ander de Surface Laptop 4 kunnen beoordelen.

Op de Techzine-redactie hebben we het eerste Surface-model overgeslagen, maar beschikken we wel over een aantal Surface Laptop 2 en Surface Laptop 3-modellen. Het belangrijkste verschil naast betere prestaties tussen de Surface Laptop 2 en 3 was de toevoeging van een USB Type-C poort. Microsoft was redelijk laat met de adoptie van die poort. Met de introductie van de Surface Laptop 4 is er op dat vlak niets veranderd. Alle poorten zijn nog steeds hetzelfde.

De Microsoft Surface Laptop 4 beschikt net als zijn voorganger aan de linkerzijde over één USB Type-C- en één USB 3.1 Type-A-aansluiting en een 3,5mm audiojackaansluiting. Aan de rechterkant zit tot slot een magnetische aansluiting voor de unieke Surface-lader.





Via de USB C-poort kan de laptop ook worden opgeladen en is ook een Display-port geïntegreerd zodat je een extern scherm kan aansluiten op de Surface Laptop. Voor de duidelijkheid, de laptop beschikt niet over Thunderbolt. Microsoft weigert Intels Thunderbolt-technologie toe te voegen aan zijn systemen. Bronnen hebben in het verleden aangegeven dat Microsoft het Thunderbolt protocol niet veilig genoeg vindt.

Nagenoeg geen verschil met de Surface Laptop 3

De veranderingen tussen de Surface Laptop 3 (review) en de Surface Laptop 4 is nagenoeg nihil. We hebben de specificaties erop nageslagen en eigenlijk zijn de systemen identiek. De grote veranderingen zijn te vinden in de processoren. De Intel Core processoren uit de 10e generatie zijn ingeruild voor Intel processoren uit de 11e generatie.

Een andere grote wijziging is dat waar Microsoft bij de Surface Laptop 3 koos voor Intel processoren voor de 13 inch modellen en AMD processoren voor de 15 inch modellen, is dat nu gemixt. Beide formaten zijn nu verkrijgbaar met professoren van Intel of AMD.

Verder is het basismodel geüpgraded qua opslagcapaciteit. Er is geen model meer met slechts 128GB aan opslagcapaciteit, het minimum is nu 256GB geworden. Dat werd ook wel een beetje tijd. In principe blijft 16GB werkgeheugen het maximum, al is er één 15 inch model met 32GB aan werkgeheugen. Wij denken echter dat 32GB in de gekozen configuratie weinig toegevoegde waarde biedt.

Alle andere specificaties, van de webcam met Windows Hello tot de WiFi 6-chip zijn identiek ten opzichte van de Surface Laptop 3. Wel zou de Suface Laptop 4 een paar mm dunner moeten zijn dan zijn voorganger. Het grootste verschil tussen de Surface Laptop 3 en de Surface Laptop 4 is de accuduur. De Surface Laptop 4 is fitter dan ooit. Op een volle acculading zou je in plaats van ongeveer 10 uur, de laptop nu zo’n 17 uur moeten kunnen gebruiken. Dat is een forse stijging, wat te danken aan de meer energiezuinige processor.

Microsoft Surface Laptop 4 is een hoogwaardige notebook

Het mag duidelijk zijn dat als je nu een Surface Laptop 3 bezit, het absoluut niet de moeite waard is om te upgraden naar de Surface Laptop 4. Of je moet wel echt heel nodig een betere accuduur vereisen.

Als je nog geen Surface Laptop bezit, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Ondanks de minieme verschillen met zijn voorganger is de Surface Laptop 4 namelijk zeker geen slechte laptop. Microsoft heeft met deze upgrade vooral de prestaties verder geoptimaliseerd.

Dat geldt overigens vooral voor de Intel-modellen, want de timing van de Surface Laptop 4 is niet perfect. De AMD-modellen zijn gebaseerd op de Zen2- architectuur, welke een stuk krachtiger en zuiniger dan zijn voorganger zijn. Inmiddels beginnen andere merken echter met de introductie van laptops met de Zen 3 architectuur, die is wederom sneller en zuiniger. Microsoft had dus meer prestaties uit de AMD-modellen kunnen halen als het even had gewacht.

De aanwezigheid van Bluetooth 5.0 en WiFi 6 in de Surface Laptop 3 laat zien dat Microsoft de allernieuwste technologie wel snel richting de Surface laptops brengt, maar ook hier heeft Microsoft een kans gemist. Er is gekozen voor WiFi 6 maar nog niet voor WiFi 6E. Dit is in verhouding tot de AMD processor echter een kleine gemiste kans.

De beeldschermen die gebruikt worden in de Surface Laptops zijn van hoge kwaliteit. Microsoft werkt al vanaf het begin met een 3:2 beeldverhouding en een schermresolutie van 2256×1504 pixels met 201 pixels per inch. Dat is mogelijk even wennen, maar voor zakelijke gebruikers is die extra verticale ruimte zeer welkom. Door het hogere aantal pixels per inch wordt alles haarscherp weergegeven, de kleuren en helderheid zijn ook allemaal dik in orde. Voor de liefhebber beschikt het scherm overigens ook over een touchscreen. Wij gebruiken het zelden tot nooit, maar er schijnt een doelgroep voor te zijn, evenals mensen die de Surface laptop gebruiken in combinatie met de Surface pen.

Mocht je het jezelf afvragen: ja, de Surface Laptop 4 is net als de voorgaande modellen compatible met Windows 11. Je kan straks dus gewoon Windows 11 draaien. Wil je meer weten over Windows 11, lees dan onze review.

Behuizing en bediening

Zoals je van een high-end laptop mag verwachten, zijn ook de behuizing, toetsenbord en touchpad van hoge kwaliteit. Het is een stevige behuizing van magnesiumlegering, het is nog lichter dan aluminium zonder in te leveren op stevigheid. Het touchpad is lekker groot en bevindt zich in het midden van de laptop. Het toetenbord vinden wij erg prettig typen en heeft een korte travel, waardoor je snel meters kan maken bij het schrijven van teksten.

Prijs en ondersteuning

Een Microsoft Surface laptop is niet enorm betaalbaar. Microsoft heeft in het verleden wel vaak meegedaan aan acties, waardoor je voor een scherpe prijs vanaf 850 euro al een Surface laptop kon kopen. De basisprijs lag dan origineel rond de 1000 euro. Daar is met de Surface Laptop 4 verandering in gekomen, het instapmodel begint nu pas bij 1129 euro. De Surface laptops zijn dus een stukje duurder geworden. Dat is wel jammer, maar gezien het grote chiptekort en de toch wat kleinere volumes die Microsoft verkoopt ten opzichte van de grote spelers, een prijsstijging waar men niet omheen kon. Wellicht dat de prijzen weer aantrekkelijker worden als het chiptekort is opgelost.

Na jaren Surface Laptops gebruikt te hebben op de redactie hebben we ook enige ervaring met de Microsoft Support-afdeling. Als je Surface-laptop in de garantieperiode kapot gaat kan je een garantieclaim indienen en kan je de Surface opsturen naar Microsoft en zal je van de techgigant een splinternieuw model krijgen. Het maken van backups van je data is dus wel belangrijk, Microsoft zet geen SSD’s voor je over en gaat ook je data niet kopiëren. Als je Surface Laptop kapot gaat buiten garantie biedt Microsoft ook de mogelijkheid om je laptop om te ruilen tegen een nieuw model. Hiervoor moet dan echter wel worden betaald. Wij waren van mening dat dit een acceptabel tarief was voor een compleet nieuwe laptop. Het kwam neer op ongeveer 40 procent van de nieuwprijs. Al kan dit uiteraard per model verschillen.

Conclusie

Als je een mooie krachtige laptop wil waar je jaren mee vooruit kan, dan is de Surface Laptop 4 zeker een laptop om te overwegen. Het product zit kwalitatief goed in elkaar en de prestaties zijn voor een laptop dik in orde. Als je al een Surface Laptop 3 of iets vergelijkbaars bezit, dan zouden we niet upgraden. De Surface Laptop 4 is uiteindelijk niet erg uniek ten opzichte van zijn voorganger. Ook is de keuze voor de AMD Zen2-architectuur een grote misser die pas bij een Surface Laptop 5 kan worden opgelost, iets wat nog minimaal een jaar gaat duren. Als je voor een Surface Laptop 4 gaat, bevelen we een Intel-variant aan.