Review: iPad mini (2021), de ideale draagbare assistent

Van alle Apple-hardware die dit jaar een upgrade heeft gekregen gaat de eer voor de grootste veranderingen naar de iPad mini. Was deze kleine tablet jaren geleden nagenoeg nog ten dode opgeschreven – er zou te weinig vraag zijn naar dit schermformaat door de introductie van “Max” iPhone-modellen – met de iPad mini (2021) bewijst Apple dat deze kleine tablet niet alleen springlevend is, maar ook nog eens verdomde handig.

De iPad mini heeft van de eerste generatie in 2012 tot zijn vijfde generatie in 2019 nagenoeg geen veranderingen in zijn uiterlijk ondergaan: een 7,9-inch-display in 4:3-verhouding met daaronder een Home-knop, camera’s aan de voor- en achterzijde en een Lightning-connector voor laden en synchronisatie. De verbeteringen in de zeven tussenliggende jaren zaten ‘m vooral in de schermresolutie en processorsnelheid.

Zo niet de iPad mini (2021), oftewel de zesde generatie iPad mini. Apple heeft het design radicaal omgegooid en speelt nu leentjebuur bij de iPad Pro, met minuscule schermranden, platte randen, een Touch ID-vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop en een USB-C-poort voor laden en accessoires. Daarnaast ondersteunt de iPad mini nu ook de tweede generatie Apple Pencil, een onmisbaar hulpmiddel voor wie graag aantekeningen of schetsen wil maken. En hoewel de behuizing van de iPad mini iets kleiner is geworden dan zijn voorgangers is de schermdiagonaal van 7,9 naar 8,3 inch opgerekt – dat lijkt op papier niet veel, maar het is in de praktijk een duidelijk merkbaar verschil.

State-of-the-art processor

De iPad mini (2021) oogt modern en voelt bloedsnel aan. Niet vreemd, want het kloppende hart van de tablet is een Apple A15 Bionic-processor – dezelfde processor die we ook in de iPhone 13 Pro terugzien, zij het iets lager geklokt. Alleen de M1-serie processoren die we in de iPad Pro en MacBook Air/Pro aantreffen zijn nóg sneller dan de A15. De A15 Bionic is gekoppeld aan 4 GB werkgeheugen, wat ruim zat is voor de meeste iOS-applicaties: applicaties openen, of het schakelen tussen reeds openstaande applicaties, gaat razendsnel. Nergens in de bediening van de iPad mini stuiten we op haperingen of crashes, dus wie productiviteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel heeft zit al goed.

Apple biedt de iPad mini (2021) op dit moment in twee smaken aan: met 64 GB of met 256 GB werkgeheugen. Wie serieus van plan is met deze mini te werken kan het 64GB-model beter links laten liggen en voor het grotere model gaan. Liever hadden we een 128GB- en 512GB-model gezien, maar waarschijnlijk zien we deze capaciteiten pas bij de volgende generatie. Ter vergelijking: de iPad Pro-modellen van dit jaar bieden tot maar liefst 2 terabyte aan opslagcapaciteit, dus het is technisch gezien mogelijk en we kunnen ons zeker voorstellen dat er vraag is naar een iPad mini met 512GB of meer.

Uitermate geschikt als zakelijk ‘second screen’

Hoe snel de processor ook is, toch vinden we het scherm, de nieuwe frontcamera en de ondersteuning van de tweede generatie Apple Pencil belangrijker, want dit triumviraat maakt de iPad mini tot een fantastische assistent naast je primaire werkcomputer of -laptop. Meer dan ooit leent de iPad mini zich als een hulpje waarop je tijdens vergaderingen snel notities en aantekeningen maakt met de Pencil, al dan niet met automatische omzetting van je handschrift naar tekst. En de iPad mini heeft ook het perfect formaat voor designers, tekenaars en softwareontwikkelaars om on-the-go schetsen of mock-ups te maken, die eventueel later op een volwaardige computer kunnen worden uitgewerkt.

De verbeterde frontcamera (12-megapixel ultrawide) is een verademing met videobellen, waarbij de iPad probleemloos in portret- of landschapsstand gebruikt kan worden. Leuk extraatje daarbij is de ondersteuning voor Center Stage, waarbij Apple automatisch het hoofdonderwerp probeert centraal in beeld te houden door middel van softwarematige panning en zooming. Wie veel online vergaderingen bijwoont en niet altijd achter zijn bureau zit kan wat ons betreft de iPad mini blindelings aanschaffen voor zijn Teams- of Zoom-meetings.

Als laatste moeten we ook nog vermelden dat Apple bij deze iPad mini is overgestapt van een Lightning-connector naar een USB-C-connector, net zoals bij de iPad Pro-modellen. Dit betekent dat vrijwel alle gangbare USB-C-randapparatuur (zoals toetsenborden, muizen, externe opslag, card-readers en USB-C-hubs) allemaal rechtstreeks aangesloten kunnen worden. Dit komt het ecosysteem uiteraard alleen maar ten goede.

Niet helemaal perfect

Bovenstaande leest waarschijnlijk als een lofzang voor deze kleine tablet, maar dat betekent niet dat hij perfect is. Zo vallen ons in het dagelijks gebruik een aantal zaken op die wat ons betreft nog verbeterd kunnen worden. Om te beginnen: de aan/uit-knop is naar de bovenkant van de behuizing verhuisd om de rechterkant vrij te houden voor de magnetische Apple Pencil. Dit is niet de meest praktische plek voor deze knop, zeker niet in portretstand, en al helemaal niet als je bedenkt dat de Touch ID-vingerafdrukscanner hier ook in verwerkt is. Een betere plek voor de aan/uit-knop kunnen we ons ook niet bedenken, maar Apple had wel mogen overstappen op Face ID voor het ontgrendelen van de iPad.

Hoewel het lijkt alsof er vier speakers in de iPad mini zijn geplaatst zijn er slechts twee aanwezig. Dat is op zich geen probleem (sterker nog: er komt verbluffend vol geluid uit de aanwezige stereospeakers) maar afhankelijk van hoe je de iPad in landschapsstand vasthoudt blokkeer je de speakers met je handen óf bevindt de aan/uit-knop zich onder de palm van je hand. Even uitkijken, dus.

Ons laatste puntje van kritiek is dat Apple weliswaar een mooie en handige magnetische Smart Folio-cover verkoopt die zowel de voor- als achterkant van de iPad mini netjes bedekt, maar de cover doet niets om een eventuele Apple Pencil te beschermen. Gooi je de iPad mini met Pencil in een tas, dan is de kans groot dat je de Pencil binnen de kortste keren kwijt bent. Dat het ook anders kan bewijzen third-party verkopers, die inmiddels nagenoeg identieke covers verkopen met een extra magneetsluiting die zich om de Pencil wikkelt. Dit hadden we graag ook van Apple gezien.

Conclusie

De iPad mini (2021) is simpelweg de beste kleine tablet op de market. Deels komt dat door een gebrek aan concurrentie – er zijn eigenlijk geen high-end Android tablets met 8-inch scherm meer te vinden – maar anderzijds heeft Apple serieuze verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige iPad mini, waardoor deze tablet zich nu niet langer hoeft te beschouwen als een apparaat voor media consumption, maar ook als serieuze assistent voor content creation en de hybride werkvloer.