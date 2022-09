In het snel veranderend bedrijfs- en informatielandschap is het noodzakelijk dat organisaties zich voorbereiden op nieuwe uitdagingen. Een explosie aan datagroei, uitbreiding aan gestructureerde data en applicaties en veranderende wet- en regelgeving zijn een aantal van die uitdagingen. Gelukkig zijn er IT-oplossingen die helpen bij het managen van gestructureerde data.

Door de overvloed aan informatie krijgen veel bedrijven met overvolle applicatiedatabases te maken. Door de jaren heen stapelde de inactieve gestructureerde data zich op in de databases. De gedachte is dat de data alleen toegankelijk is via de applicatie die de data creëerde, waardoor de gegevens meestal niet verplaatst of verwijderd worden. Dat heeft echter negatieve gevolgen voor de business. De organisatie ervaart verminderde prestaties van bedrijfsapplicaties en aanvullende opslagkosten. Bovendien wordt IT belast met het draaiend houden van de applicaties.

De kosten en risico’s verbonden aan het beheren van applicatiedata zijn een grote zorg voor veel organisaties. Met name wanneer zij moeten voldoen aan strenge regelgeving rond gegevensbescherming. Micro Focus Structured Data Manager biedt data management- en governance-mogelijkheden voor het gehele applicatielandschap van een bedrijf. Het classificeert, versleutelt en verplaatst inactieve gestructureerde data uit databases, om het onder te brengen in goedkopere data repositories waar de informatie is te managen en verwijderen.

