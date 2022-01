7 tips om data en analytics naar alle medewerkers te brengen

In de huidige, concurrerende markt is het aantrekkelijk om analytics naar iedere werknemer te brengen. Hiervoor bestaat het concept ‘analytics for everyone’. Dankzij het concept kunnen medewerkers aan de business kant sneller en eenvoudiger goed geïnformeerde besluiten nemen. Voordat jouw organisatie ‘analytics for everyone’ daadwerkelijk omarmt, is het echter wel zaak om met meerdere uitgangspunten rekening te houden.

Werknemers aan de business kant (bijvoorbeeld sales en marketing) waren voorheen erg afhankelijk van IT’ers om data en analytics te gebruiken. Dat is aan het veranderen vanwege eenvoudigere analytics tools. Ook wordt personeel technologisch vaardiger. Dergelijke ontwikkelingen brengen het gebruik van tools voor de voorbereiding van data en nauwkeurige analyses binnen handbereik.

Vaak bieden de beschikbare tools mogelijkheden om benaderingen van algoritmes te beoordelen, verschillende datasets te integreren en beslissingen te begeleiden. Daarnaast worden on-premises systemen, cloud-gebaseerde omgevingen en data op allerlei plekken ondersteund. Dat resulteert zelden in extra complexiteit. Werknemers aan de business kant hoeven geen tijd te spenderen aan het leren kennen van specifieke technologie.

Dankzij analytics for everyone is het een stuk eenvoudiger om op basis van data beslissingen te nemen. Het blijft echter zaak om kernproblemen te identificeren voordat je analytics democratiseert.