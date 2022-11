De manier waarop kantoorpersoneel werkt is in enkele jaren compleet veranderd, met thuis en andere locaties als populaire opties. De nieuwe flexibiliteit is een kans voor bedrijven om werknemers beter te laten functioneren en hun vaardigheden te versterken.

Vandaag de dag geeft een meerderheid van de werknemers de voorkeur aan flexibele werkopties. Hiervoor hebben ze de tools nodig om te werken op welke locatie dan ook. Een interessante optie is de ASUS Expert Series, waar producten en features onder vallen voor succesvol werken vanuit huis. Denk aan:

ExpertBook Series – alle ASUS ExpertBooks hebben noise cancelling- en AI-camera-technologie, voor het minimaliseren van afleidingen en onderbrekingen tijdens videocalls.

SimPro Dock 2 – een eenvoudige manier om devices in je thuiskantoorsetup te verbinden.

ExpertCenter D9 – beschikt over Intel Core-processoren en Nvidia grafische mogelijkheden, om visueel werken makkelijker te maken. Het moederbord beschikt over systeembescherming en is getest voor enterprise-level duurzaamheid.

ExpertBook Series – met ingebouwde biometrische beveiliging (inclusief vingerafdruksensor) kan je het scherm ontgrendelen en vergrendelen. Daarnaast zijn er TPM-chips voor het opslaan van authenticatie informatie, zodat de data versleuteld en beschermd blijft.

