IT-middelen en -afdelingen voorzien bedrijven van mogelijkheden om transformaties in te leiden. Het helpt de business om slimmere, snellere en innovatievere werkmanieren te vinden. Met de juiste middelen zijn workflows binnen de gehele organisatie te automatiseren. Daar profiteert iedere werknemer van.

Verschillende IT-managers gaan ervanuit dat ze alles binnen de organisatie geautomatiseerd hebben. Je kan dat echter in twijfel trekken. Automatisering blijft zich namelijk ontwikkelen en de grenzen van het mogelijke verleggen. Door de haast van IT om nieuwe technologie uit te rollen, bestaande tools en systemen te onderhouden en gebruikers te ondersteunen, kan het echter lastig zijn dezelfde mindset te hanteren voor het eigen werk. Technologie zou ook het werk van IT makkelijker moeten maken.

Veel taken waarvan we dachten dat ze niet te automatiseren zijn, zijn vandaag de dag wel te automatiseren. Dat geldt ook voor IT. Zoals iedere technologie evolueert automatisering eveneens. Softwarerobots kunnen zelfs steeds meer cognitieve taken waar beoordelend en analyserend vermogen voor nodig is, aanpakken. Het aantal toepassingen blijft zich uitbreiden. Ook IT kan van de voordellen van deze automatiseringsslag profiteren.

Door meer automatisering toe te passen op IT, gaat de afdeling meer van brandjes blussen naar het mogelijk maken van innovatie. Ben je benieuwd hoe jouw bedrijf dat kan bereiken? Via onderstaand formulier download je een document dat het verder toelicht.