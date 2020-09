Maak je infrastructuur eenvoudig met de juiste appliance

Voor je bedrijfsvoering is het cruciaal dat je IT-systemen simpel, agile en kosteneffectief zijn. Op die manier kan je goed inspelen op de behoeften van klanten. De juiste infrastructuur appliances kunnen hierbij helpen. Deze moeten rekening houden met een aantal zaken. Denk hierbij aan de grote van het bedrijf (mkb of enterprise), de locatie van de infrastructuur (bijkantoor of winkellocatie) en gebruikstoepassing (virtual desktop infrastructuur of enterprise applicaties).

Lenovo biedt de ThinkAgile VX-series systemen in verschillende form factors. De appliances lopen uiteen van een 1U-rack tot een 2U 4-node form factor, zodat de capaciteit geboden wordt die jouw bedrijf nodig heeft. De appliances beschikken ook over nieuwe processoren, om een prestatieverbetering van zo’n 36 procent te realiseren.

Belangrijk is ook dat het vSAN gecertificeerde appliances zijn. Met vSAN kan je in je datacenter opslagcapaciteit virtualiseren en wordt cloud-native storage voor moderne applicaties geboden. De hardware biedt de zekerheid dat de juiste configuraties en firmware gebruikt worden, waardoor je minder tijd hoeft te besteden aan het zoeken van de juiste hardware.

Al met al belooft de ThinkAgile VX-serie eenvoud op het vlak van installatie en beheer. Benieuwd hoe? In onderstaand document gaat Lenovo er verder op in.