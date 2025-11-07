Optimaliseer je datacenter voor AI-toepassingen

In het document ‘How 6 AI Attributes Change Data Center Design’ wordt de impact van AI op de fysieke infrastructuur van datacenters besproken. AI-toepassingen vereisen steeds hogere rackdichtheid, wat leidt tot uitdagingen op het gebied van stroomvoorziening, koeling en racksystemen. Het rapport benadrukt dat datacenterbeheerders rekening moeten houden met deze veranderingen om de efficiëntie en betrouwbaarheid van infrastructuur te waarborgen.

Het document begint met een overzicht van zes belangrijke AI-attributen en trends die de fysieke infrastructuur beïnvloeden. Deze trends dwingen datacenterstakeholders om hun ontwerp- en beheerstrategieën aan te passen, vooral als het gaat om de toenemende energiebehoeften en thermische eisen van AI-workloads. Het rapport legt uit dat datacenterontwikkelaars honderden megawatt aan energie moeten veiligstellen, wat kan leiden tot vertragingen bij netverbindingen.

In de volgende secties worden de ontwerpoverwegingen voor stroom, koeling en racks verder toegelicht. Het rapport bespreekt de noodzaak om de elektrische infrastructuur van datacenters te upgraden om de piekverbruikseisen van AI-workloads te ondersteunen. Daarnaast wordt de verschuiving naar vloeibare koelingsoplossingen besproken, die complexiteiten met zich meebrengt, maar essentieel is voor het beheren van de thermische eisen van hoge dichtheden.

Het document biedt ook inzichten in hoe goede supply chain-praktijken en softwarebeheertools kunnen helpen om de risico’s van AI-implementaties te verminderen. Het benadrukt het belang van samenwerking met partners die expertise hebben in de verschillende aspecten van datacenterontwerp en -beheer.

