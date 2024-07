Datasoevereiniteit: zorgen voor veiligheid over de grenzen heen

In de huidige sterk gedigitaliseerde en geglobaliseerde bedrijfsomgeving spelen data een centrale rol bij het nemen van strategische beslissingen en het aanjagen van innovatie. Tegelijkertijd brengt het werken met veel gevoelige data verschillende potentiële risico’s met zich mee, zoals privacyschendingen en juridische complicaties. Daarom is soevereiniteit een steeds belangrijkere overweging voor bedrijven die wereldwijd actief zijn in verschillende landen.

Datasoevereiniteit is het concept dat gegevens onderworpen zijn aan de wetten en bestuursstructuren van het land waar ze worden verzameld. Uit een recente IDC-enquête blijkt dat bijna de helft van de respondenten zegt dat datasoevereiniteit en sectorcompliance een grote rol hebben gespeeld in discussies over hun toekomstige IT-architectuur.

Stel dat je bedrijf in Nederland is gevestigd, maar je besluit je producten in andere landen te gaan verkopen. In dat geval moet je mogelijk manieren vinden om klantgegevens in de landen van de klanten te bewaren vanwege wettelijke verplichtingen, industrierichtlijnen of certificeringsnormen. Voor multinationals is het omgaan met datasoevereiniteit een complexe uitdaging, omdat gegevens onderworpen zijn aan de wetten van het land waarin ze zich bevinden.

