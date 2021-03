3 simpele stappen om met applicatiebeveiliging te beginnen

Ontwikkelaars staan onder druk om snel nieuwe bedrijfsapplicaties te leveren. De beveiliging van de applicatie krijgt daardoor niet altijd prioriteit. Dat is zonde, want softwarekwetsbaarheden kunnen grote gevolgen hebben voor voor het bedrijf. Om te voorkomen dat applicatiebeveiliging vergeten wordt, kan je drie simpele stappen volgen.

Bedrijven vertrouwen meer dan ooit op mobiele- en webapplicaties om te communiceren met klanten en partners. Denk maar aan e-mailprogramma’s, browsers en productiviteitstools als Microsoft Office. Maar ook eigen bedrijfsapplicaties spelen een grote rol in het functioneren van de organisatie. Webapplicaties blijken echter steeds vaker het mikpunt van cyberaanvallen. Criminelen vinden kwetsbaarheden in de software, waarna ze toegang tot het systeem krijgen en gevoelige data stelen.

Het is vaak wel mogelijk om deze kwetsbaarheden te voorkomen. Onbedoelde gebreken en kwetsbaarheden sluipen namelijk regelmatig in applicaties doordat security weinig prioriteit krijgt in het ontwikkelproces. Dit heeft te maken met het feit dat development zeer competitief is en vanwege de snelheidseisen.

Een applicatiebeveiligingsprogramma is daarom cruciaal. Zo’n programma opzetten kan relatief eenvoudig. In een whitepaper gaat Micro Focus in op hoe ook jouw organisatie eenvoudig applicatiebeveiliging aanpakt. Via onderstaand formulier download je het document.