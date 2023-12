Anthropic is bezig met een investeringsronde voor het ophalen van nieuw kapitaal. De AI-ontwikkelaar streeft hierbij naar een totaalbedrag van ruim 685 miljoen euro (750 miljoen dollar).

Reden voor de investeringsronde is dat Anthropic zich van nog meer kapitaal wil verzekeren om de concurrentie met vooral OpenAI aan te kunnen. De ronde staat onder leiding van durfkapitalist Menlo Ventures.

Bedrijfswaarde blijft stijgen

Wanneer de ontwikkelaar van het bekende LLM Claude de benodigde 750 miljoen dollar ophaalt, komt de waarde van het hele bedrijf maximaal uit op een bedrag van 18 miljard dollar. Dat zeggen bronnen. De waarde van Anthropic wordt voor de investering geschat op 15 miljard dollar. Dat is overigens het afgelopen jaar al sterk de hoogte in gegaan. In het voorjaar van 2023 lag de waarde van het bedrijf ongeveer drie keer lager.

Overige recente investeringen

Anthropic, dat ooit is opgericht door ex-medewerkers van OpenAI, heeft de afgelopen tijd al wel veel kapitaal weten op te halen bij andere techgiganten. Zo investeerden Google en Amazon de afgelopen maanden 2 en 4 miljard dollar in de AI-ontwikkelaar.

Onlangs bracht het bedrijf versie 2.1 van zijn Claude uit. Het model is nog niet toegankelijk voor gebruikers binnen de EU, maar wel in verschillende landen elders in de wereld. Onder meer in de VS en het VK.

