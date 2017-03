Op de IT-carrièrebeurs kan je direct in gesprek met interessante werkgevers

Business

Carrière maken in de IT is eenvoudig, er is nog steeds een te kort aan duizenden IT’ers dus aan vacatures is geen gebrek. Het uitkiezen van de juiste uitdaging en baan is daarentegen wel wat lastiger. Die lastige headhunters op LinkedIn zijn uiteindelijk ook niet even betrouwbaar. De IT-carrièrebeurs maakt het verschil, want je kan daar in gesprek met verschillende potentiële werkgevers.

We doen op Techzine al ons best door mooie IT-vacatures te publiceren bij leuke werkgevers. Feit is echter dat je in eerste instantie puur op de vacaturetekst moet beslissen of een bedrijf bij je past. Soms is dat heel eenvoudig, soms is dat wat lastiger. Wij zijn van mening dat de IT-carrièrebeurs een mooie oplossing biedt, je kan namelijk op één middag in gesprek met meerdere IT-werkgevers.

Tijdens de IT-carrièrebeurs kan je in korte tijd veel informatie verzamelen over interessante werkgevers. Eerder deze week publiceerde we al een lijst met mooie IT-bedrijven die van de partij zijn. Veel grote IT-bedrijven met openstaande IT-vacatures zijn aanwezig met een stand en die zijn vaak goed bemand, niet alleen met HR-personeel maar ook met IT’ers. Daardoor kan je vakinhoudelijk veel meer te weten komen over vacatures, de cultuur bij het bedrijf en andere vragen waar je wellicht mee rond loopt. Ook als je je wilt oriënteren op een baan in de IT is deze beurs zeer geschikt. Een goed opgeleide IT’er of een IT’er met veel kennis heeft de banen voor het uitzoeken, je kan er maar beter voor zorgen dat je dan ook de leukste baan uitkiest.

De IT-carrièrebeurs wordt later deze maand op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart georganiseerd in de Amsterdam RAI.

Mocht je naar de IT-carrièrebeurs toekomen, bezoek dan ook de Techzine stand, we zijn zelf ook twee dagen aanwezig en demonsteren daar de nieuwste (zakelijke) IT-producten.