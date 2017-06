Heeft de tekstschrijver toekomst in het AI-tijdperk?

Business

Volgens schattingen zijn er op dit moment zo’n 6600 tekstschrijvers in Nederland. Dit aantal is nog steeds groeiende. Een groot deel van deze tekstschrijvers houdt zich bezig met copywriting. Twee recente berichten doen de vraag rijzen of kunstmatige intelligentie (AI) de tekstschrijver gaat verdrijven.

Het eerste artikel betreft een onderzoek van de universiteit van Delaware. Zij onderzochten of er verband is tussen de teksten die mensen in hun kredietaanvraag gebruiken en de kans dat zij zullen terug betalen. Mensen die de termen: “debt-free, lower interest rate, after-tax, minimum payment, graduate” gebruiken betalen vaak terug. Leners die de termen:”God, promise, will pay, thank you, hospital” in hun aanvraag zetten betalen waarschijnlijk niet terug.

Het tweede artikel kondigt aan dat Ronald Giphart samen met een literaire robot een boek gaat schrijven. De robot heeft inmiddels zo’n 10.000 boeken gelezen en kan aan de hand daarvan de stijlen van schrijvers nabootsen of combineren. Na het ingeven van een paar beginwoorden en de gewenste schrijfstijl (‘drie kwart Harry Mulisch en voor het tempo één kwart Chabot’) geeft de computer een aantal suggesties voor de volgende alinea’s.

De tekstschrijver is dood…

Als we de robots uit deze artikelen combineren bepalen we de schrijfstijl en geven we aan welke woorden niet gebruikt mogen worden. De robot kan dan met kleine menselijke inspanning aan het werk. Op dit moment kan de robot nog geen lopend verhaal maken van de zinnen, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

We mogen dus verwachten dat de tekstrobot op termijn een leesbaar stuk tekst weet te produceren in de gewenste schrijfstijl en met uitsluiting van bepaalde woorden. Dit zou inderdaad het werk van een aantal tekstschrijvers overbodig kunnen maken. Met name eenvoudige of standaardteksten (bijvoorbeeld productomschrijvingen) kunnen direct worden geautomatiseerd.

… leve de tekstschrijver!

Zoals we in het onderwijs kunnen zien is bij AI vooral het ontwikkelen van gevoel en vaardigheden belangrijk. Ook bij het schrijven gaat een tekst pas leven wanneer de schrijver het juiste gevoel overbrengt. De emotie die een tekst moet opwekken kan niet door een klinische robot worden geconstrueerd. Daarnaast heeft het gebruik van sleutelwoorden al een hele geschiedenis achter zich, bijvoorbeeld bij zoekmachinemarketing. Daar bleek regelmatig dat het gebruik van de juiste zoekwoorden zonder gevoel en context een stuk opleverde dat voor de zoekmachine en niet voor de lezer geschreven was.

Net als in het onderwijs voorzien wij ook dat de ‘bulk-teksten’ (zoals feitelijke productomschrijvingen en algemene voorwaarden) geautomatiseerd geschreven kan worden. Voor de schrijver die emotie, gevoel en de juiste toon in zijn of haar werk weet te leggen, lijkt ons echter nog altijd een goede toekomst weggelegd.