Geen klik met 28% van de zoekopdrachten in Google. SEO update

Networking

Gisteren berichtten wij al over een recent onderzoek naar de zoekresultaten van Google. Een opvallende uitkomst is dat 28% van de zoekopdrachten niet gevolgd wordt door een klik op de getoonde resultaten. Dit is abstract tot men beseft dat Google 40 miljoen zoekopdrachten per seconde verwerkt. Dit betekent dat er iedere seconde 11,2 miljoen zoekopdrachten worden gegeven zonder dat de resultaten bekeken worden. Zonde als u alle moeite doet om hoog in Google te eindigen en vervolgens nog geen resultaat krijgt. Hoe komt dat en hoe kunt u dat voorkomen?

Drie redenen waarom zoekopdrachten niet tot een klik op de resultaten lijkt:

Allereerst geeft Google heel veel informatie direct. Bent u op zoek naar het weer in een bepaalde stad? De zoekresultaten zijn minder relevant, want Google geeft direct een graphic met vooruitzicht. Ook op andere gebieden, zoals sportuitslagen en actualiteiten geeft Google steeds meer uitslagen direct.

Heeft u ook wel eens een zoekterm ingetypt die u direct herstelde? Ook deze categorie komt vaak voor. Mensen die de zoekopdracht direct verwijderen of vervangen voor iets anders. Ook mensen die afgeleid zijn en vergeten dat ze nog een opdracht open hadden staan etc.

De derde categorie is het interessantst. Dit is de groep bezoekers die de metatags scannen. De metatag bestaat uit 2 delen, de titel en beschrijving onder de titel van uw site. Veel mensen scrollen langs de resultaten en kijken naar de titel en beschrijving van de pagina. Hierop beslissen mensen of zij wel of niet op de pagina klikken. Door een goede titel en metabeschrijving trekt de pagina meer bezoekers. Een metatag (titel of omschrijving) die te veel weggeeft zorgt ervoor dat mensen doorscrollen omdat zij uw site niet meer nodig hebben. Een te algemene metatag zorgt er juist voor dat mensen verwachten niet die informatie te vinden die zij zoeken. Kortom, een goede positie in Google is sneller te verzilveren met aantrekkelijke metatags.