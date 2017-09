Houdt Apple concurrent Huawei op de derde plaats?

Business

Apple moest in juli 2017 voor de eerste keer ooit concurrent Huawei voor zich dulden. De Chinese fabrikant verkocht die maand namelijk meer smartphones dan het bedrijf uit Cupertino. Zien we Huawei langzaam maar zeker de tweede plaats overnemen of houdt Apple het opkomende merk op de derde plaats van smartphonefabrikanten?

In het tweede kwartaal van 2017 verkocht Huawei ongeveer 2,6 miljoen smartphones minder dan Apple. In juli van dit jaar verkocht de Chinese fabrikant net iets meer en moest Apple het opkomende merk voor zich dulden. Het lijkt logisch, dat het Chinese merk ook in augustus en september meer verkoopt dan de Amerikaanse fabrikant. De voornaamste reden ligt bij de velen Apple fans die de afgelopen maanden hebben gewacht op de lancering van een nieuwe lichting iPhones. Vanuit die verwachtingen mag je aannemen, dat het Chinese merk boven het Amerikaanse eindigt in het derde kwartaal van 2017. Telefoonabonnement.nl ziet het betrouwbare Chinese merk al jaren groeien en verwacht dat Huawei misschien al in 2018 de volgende stap maakt.

Apple verkoopt meer dan Huawei in 2017

Apple verkocht ruim 51 miljoen smartphone in het eerste kwartaal van 2017 tegen 34 miljoen van Huawei. In het tweede kwartaal verkocht Huawei slechts 2,6 miljoen minder smartphones dan Apple. De Chinese fabrikant lijkt echter meer smartphones dan Apple te gaan verkopen in het derde kwartaal. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de iPhone 8 en iPhone X. Zij zorgden voor een vermindering in de verkoop van de eerdere iPhone generaties. Fans van Apple hebben hun keuze uitgesteld in afwachting van de nieuwe vlaggenschepen. We mogen daarom aannemen, dat de verkoopcijfers van augustus en september een vergelijkbaar beeld geven met juli. In dat geval zal Apple de Chinese fabrikant voor zich moeten dulden in het aantal verkopen in het derde kwartaal van 2017. Een lijn die zich waarschijnlijk niet doorzet naar het vierde kwartaal.

Het belangrijke vierde kwartaal is traditioneel gezien Apple’s kwartaal. Vorig jaar versloeg de Amerikaanse fabrikant de nummer één Samsung in aantal verkopen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat Huawei de Amerikaanse smartphonemaker in Q4 voor kan blijven. De nieuwe iPhone 8 vlaggenschepen zijn vanaf eind september beschikbaar en maken de iPhone 7 toestellen goedkoper. De schitterende en prijzige iPhone X wordt vanaf november verscheept. De premium toestellen zijn stuk voor stuk ruim op tijd voor de feestdagen. Fans van Apple hebben tegen die tijd al lang besloten of ze gaan voor de iPhone 6S, 7, 8 of X. Huawei heeft echter nog wel één toef, de Huawei Mate 10. Het toestel zal misschien weinig Apple fans overtuigen, maar wordt een serieuze concurrent voor alle premium Android vlaggenschepen.

Wordt Huawei geholpen door Amerika?

De strijd tussen Huawei en Apple is na dit jaar zeker niet afgelopen. De Chinese fabrikant heeft zichzelf tot doel gesteld om de nummer één smartphonefabrikant te worden van de wereld. Apple is dus slechts een stapje, want de zelfverzekerde fabrikant moet ruim 300 miljoen smartphones gaan verkopen wil het Samsung aankunnen. Gek genoeg kan de Chinese technologiereus de stap naar nummer twee misschien al in 2018 maken dankzij Apple’s thuismarkt, de Verenigde Staten.

Er is één belangrijke markt waar de Chinese fabrikant totaal geen voeten aan de grond heeft gekregen. Huawei verkoopt vrijwel geen smartphones in de VS. De vier machtige providers verkopen het Chinese merk niet bij hun abonnementen. Een situatie die volgend jaar gaat veranderen. Vanaf volgend jaar wordt de Huawei Mate 10 of het aankomende P11 vlaggenschip ook in Amerika verkocht bij AT&T. Een smartphonemarkt waar vorig jaar ruim 190 miljoen smartphones over de toonbank gingen. Misschien nog wel belangrijker, de thuismarkt van Apple.

Huawei hanteert Samsung strategie

Huawei richt zich net als Samsung op meerdere segmenten en lijkt in staat te zijn om in de nabije toekomst ook jaarlijks meer smartphones te verkopen dan Apple. De Chinese fabrikant levert premium vlaggenschepen met Leica camera’s en rijk uitgeruste budget toestellen. Dan zijn er ook nog de snelle en voordelige Honor vlaggenschepen. De onderneming richt zich dus op veel meer segmenten net als de nummer één Samsung. In de afgelopen jaren heeft Huawei zich op al die fronten laten zien als een fabrikant van betrouwbare smartphones voor een aantrekkelijke prijs.

De Chinese fabrikant is langzaam maar zeker volwassen geworden en misschien nog wel belangrijker een veel genoemde naam. Wordt 2018 het jaar waarin Huawei meer smartphones verkoopt dan Apple dankzij de Amerikaanse smartphonemarkt?

Deze blog is ingezonden door René Dekker, smartphonespecialist bij Telefoonabonnement.nl.