De CEO van het bedrijf, Tim Cook, was optimistisch over de verkoop van diensten en iPhones, maar erkende dat de economische onzekerheid waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor sectoren als gaming en digitale reclame.

Hoewel de recente financiële resultaten tot de slechtste van het bedrijf in jaren behoren, probeerden Cook en het managementteam van Apple beleggers ervan te verzekeren dat het bedrijf op een gestaag, zij het trager, groeipad zit.

Voor het meest recente kwartaal bleef de winst van Apple voor het eerst sinds 2016 achter bij de verwachtingen van Wall Street. Dit was vooral te wijten aan een daling van de iPhone-verkopen, de eerste sinds 2020. Desondanks daalde de aandelenkoers slechts 2% nadat de Chief Financial Officer meldde dat de iPhone-verkopen weer in de lift zitten.

De omzet van Apple voor het kwartaal bedroeg 117,2 miljard dollar, een daling van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij elke regio een daling kende. De enige onderdelen die groei vertoonden waren diensten en iPads. De winst per aandeel bedroeg 1,88 dollar, lager dan de verwachte 1,94 dollar. Cook verklaarde dat productieverstoringen het kwartaal verstoorden, maar dat die nu zijn opgelost.

Naast de problemen in de toeleveringsketen had ook de sterke Amerikaanse dollar een effect op de omzet van Apple, dat meer dan de helft ervan buiten Amerika behaalt. Hoewel het effect minder ernstig was dan verwacht, wees Cook erop dat een daling van 8% nog steeds een aanzienlijke tegenvaller is. De wisselkoers heeft naar schatting 5% invloed op de omzet in het volgende kwartaal.

Het is niet allemaal slecht

Het dienstensegment van het bedrijf, waaronder Apple TV+ en de App Store vallen, steeg met 6% tot 20,8 miljard dollar omzet. Daarnaast steeg de omzet van de iPad met 30% tot 9,4 miljard dollar. Hiermee overtrof Apple de voorspelling door analisten van 7,8 miljard dollar.

De verkoop van Mac-computers, die een hausse kende tijdens de thuiswerktijd, daalde op jaarbasis met 29% tot 7,7 miljard dollar. Het segment wearables en accessoires, waaronder de Apple Watch en AirPods, daalde met 8% tot 13,5 miljard dollar. Ondanks deze tegenvallers wees Cook erop dat het bedrijf nu 2 miljard actieve apparaten en 935 miljoen betaalde abonnementen heeft, beide een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het dienstensegment vestigde ook records in meerdere markten, waaronder China.

Beleggers lijken Cook het voordeel van de twijfel te hebben gegeven, en de markt heeft een “buy the dip” mentaliteit.

