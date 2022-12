Analist Ming-Chi Kuo stelt dat de iPhone SE4 “waarschijnlijk” wordt vertraagd of geannuleerd.

Volgens Apple verschijnt de iPhone SE4 in 2023. Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de techgigant het model schrapt of tot 2024 uitstelt.

De iPhone SE, een instapvariant van Apple’s vlaggenschip, debuteerde in 2016. Vier jaar later verscheen de tweede generatie met een nieuw ontwerp en snellere CPU. De iPhone SE3, het meest recente model, is sinds maart 2022 beschikbaar.

De iPhone SE4 staat voor volgend jaar op de planning, maar Kuo voorspelt dat Apple het model vanwege onvoldoende vraag moet annuleren of vertragen.

iPhone SE4

In maart meldde CNBC dat Apple van plan was om de productie van de iPhone SE3 met 20 procent te verminderen. Onlangs annuleerde de techgigant de iPhone 12 mini, een instaptoestel dat in 2020 debuteerde.

Volgens Kuo is het complexe ontwerp van de iPhone SE4 een andere reden om de productie uit te stellen. Naar verluidt wil Apple het scherm van 4,7-inch LCD naar 5,7- of 6,1-inch OLED wijzigen.

OLED

De stap van LCD naar OLED is groot. LCD displays hebben achtergrondverlichting nodig om pixels te verlichten. De pixels van OLED displays creëren eigen licht, met meer contrast en minder energieverbruik als gevolg. De meeste iPhones zijn reeds uitgerust met OLED.

Als de iPhone SE4 volgens schema in 2023 wordt uitgebracht, dan valt het model samen met de aankomende iPhone 15-serie.

